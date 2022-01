Ruas de Guanabara, em Anchieta, começam a receber drenagem e pavimentação

O bairro Guanabara, em Anchieta, começou esta semana a receber obras para drenagem e pavimentação em suas vias. A comunidade será contemplada com o serviço em 10 ruas, que ganharão também calçadas.

De acordo com a secretaria de Infraestrutura, serão executados 37.018,14 m² de pavimentação, com 625,12 m² de passeios em concreto (calçadas) e rampas. O valor do convênio, celebrado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado, é de R$ 6.581.793,06. A ordem de serviço para autorização do início das obras foi assinada no final de 2021, no Palácio Anchieta, em Vitória.

Serão contempladas as ruas Antônio Carlos Rodrigues, Anchieta (trechos 01, 02 e 03), Flamingos, Garoupas, Badejos, Delfins, Capixabas e Tanharu.



O serviço de drenagem será composto por uma rede de manilhas, de diferentes tipos de diâmetro e profundidade, caixas ralos, caixas coletoras, poços de visita, saídas d’água, dissipadores, sarjetas e transposições de segmento de sarjeta. A empresa executora da obra é a RR Costa.



As ruas do bairro contempladas com a pavimentação serão:

RUA ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES

RUA ANCHIETA-TRECHO 01

RUA ANCHIETA-TRECHO 02

RUA ANCHIETA-TRECHO 03

RUA DOS FLAMINGOS

RUA DAS GAROUPAS

RUA DOS BADEJOS

RUA DOS DELFINS

RUA DOS CAPIXABAS

RUA TANHARU