Sábado (06) é dia de ambulatório de Profilaxia Pré-Exposição no município da Serra

today4 de novembro de 2021 remove_red_eye69

O Ambulatório de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) já é uma realidade na Serra. Ele funciona aos sábados, das 7 às 17 horas, no Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de Assistência Especializado (CTA/SAE), localizado no bairro Rosário de Fátima.

Os atendimentos são mediante agendamento, realizados tanto presencialmente, no CTA, quanto pelo telefone do CTA/SAE, pelo (27) 3338-6757. Sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.

A PrEP é uma das melhores estratégias de prevenção à infecção pelo HIV, voltado para as pessoas que tenham maior risco de entrar em contato com o vírus, como gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH); pessoas trans; trabalhadores (as) do sexo; pessoas sorodiscordantes (uma pessoa que vive com HIV e outra pessoa que não vive com HIV); entre outros públicos mais vulneráveis, como as pessoas que fazem muito uso de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP), aquelas que têm relação sexual sem preservativo.



É importante ressaltar que o uso da PrEP não exime a pessoa do uso do preservativo. O programa protege contra o HIV, sendo assim, a exposição às outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) continua.



Implantação

No primeiro sábado de atendimento, em 30 de outubro, foram realizados cinco atendimentos, sendo que quatro pacientes iniciaram a PrEP. O quinto deu resultado positivo para HIV. Nesse caso, o paciente foi inserido no fluxo dos pacientes do serviço.



foto: divulgação/Sesa-PMS