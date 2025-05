Sábado (31) será de Samba da Comunidade no Mercado Municipal de Cariacica

O sábado (31) será de muito samba no pé no Mercado Municipal de Cariacica. A partir das 13h, o local vai ser palco do Samba da Comunidade, uma roda de samba gratuita que promete agitar os visitantes ao longo da tarde. Movimentando o público, o grupo transforma música em lazer, com sucessos do samba e do pagode. O evento vai até as 18h e, além da música, conta com as diversas opções gastronômicas do mercado.

Um movimento cultural que se autodenomina como a “maior roda de samba e pagode do Espírito Santo”, o Samba da Comunidade já teve diversas edições em diferentes pontos de Cariacica. Dessa vez, o grupo, composto por músicos variados, desembarca no Mercado Municipal para fazer a alegria dos visitantes. Criado com intuito de diversão entre amigos, todos moradores do município, o Samba da Comunidade ganhou proporções gigantescas, movimentando grandes públicos pela cidade.

“É uma alegria receber o Samba da Comunidade no Mercado Municipal de Cariacica. O espaço foi pensado para ser um ponto de encontro entre cultura, lazer e gastronomia, e eventos como esse mostram que estamos no caminho certo. Queremos que a população de Cariacica e os visitantes se sintam em casa, aproveitando boa música e as delícias que os nossos lojistas oferecem”, destaca Raimundo Nonato, administrador do Mercado.

Gastronomia e lazer

Para quem for curtir o samba na tarde de sábado (31), o Mercado Municipal de Cariacica oferece, além de cultura, um polo gastronômico variado para os visitantes. São 15 lojas dedicadas à alimentação, que vão desde produtos da roça até charcutaria, passando por docerias, cafés, lanches e restaurantes com pratos variados.

Entre os destaques estão o restaurante Delícia da Tia Gleide e o Vovó Agro Bistrô, com comidas caseiras. Para quem prefere lanches rápidos ou sobremesas, há opções como a Futura Shakes, Sorvetes e Açaí Mamute, e as docerias Icookies e Doceria da Nessa. Já para quem aprecia ingredientes naturais ou deseja levar sabores do interior para casa, o Empório Barão Capixaba e Sabores do Campo garantem o gostinho da roça. E para o bom e velho pastel com caldo de cana, que não pode faltar, tem o Garapa do Mercado sempre pronto para atender.

Mercado Municipal de Cariacica

Ótima opção para compras, serviços, lazer e alimentação, o Mercado Municipal de Cariacica tem dezenas de lojas em funcionamento com barbearia, floricultura, produtos da roça, charcutaria, artesanato, doceria, restaurante, lanchonetes, entre outros. O Mercado fica na Rua Manoel Joaquim dos Santos, 770 – Itacibá.

Serviço

O que: Samba da Comunidade

Onde: Mercado Municipal de Cariacica – Rua Manoel Joaquim dos Santos, 770, Itacibá

Quando: sábado, 31 de maio

Horário: das 13h às 18h

Entrada gratuita