Saiba como e quando sacar o dinheiro do Auxílio Emergencial

today19 de abril de 2020 remove_red_eye107

A Caixa Econômica Federal apresentou o calendário para os trabalhadores que querem sacar o dinheiro correspondente ao Auxílio Emergência criado pelo Governo Federal durante a pandemia do coronavírus. Os créditos começaram a ser pagos a partir do dia 9 de abril e mais de quatro milhões de pessoas já receberam o auxílio de maneira digital. Segundo o presidente da Caixa Econômica, Pedro Duarte Guimarães, a partir do dia 27 deste mês as pessoas poderão sacar o dinheiro por meio de caixas eletrônicos.

“Poderão ser retirados nos ATM [caixa eletrônico] um milhão e meio de contas de outros bancos. Quem tem conta no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú. E na segunda-feira, só em relação a esse benefício, mais de quatro milhões e duzentos mil, ou seja, nós realizamos em poucos dias o cadastramento, a verificação e o pagamento”.

De acordo com o presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), Gustavo Canuto, já foi reconhecido o direito de mais de 45 milhões de cidadãos, por meio de seus CPF’s, a receberem o auxílio emergencial do Governo Federal destinado à população mais vulnerável do País.

“Todo o sistema já está desenvolvido, os processamentos já foram feitos. A Dataprev identificou mais de 45 milhões de CPF’s elegíveis a receber. A Cidadania já confirmou, ou seja, homologou essa identificação de mais de 37 milhões de CPF’s. Isso representa 70% da estimativa de 54 milhões de CPFs elegíveis a receber o benefício”.

Para evitar aglomerações, o banco organizou um cronograma para retirada de quem está recebendo o auxílio pela Poupança Digital da Caixa. Quem nasceu em janeiro e fevereiro, pode retirar a partir de 27 de abril; os nascidos em março e abril, podem sacar a partir do dia 28 de abril; quem nasceu em maio e junho pode retirar o dinheiro a partir do dia 19 de abril; aqueles nascidos em julho e agosto, terão direito a partir do dia 30 de abril; já quem nasceu em setembro e outubro, pode sacar a partir do dia 4 de maio; e por fim, quem nasceu em novembro e dezembro poderá sacar o dinheiro em 5 de maio.

Fonte Agência do Rádio