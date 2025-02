Saiu a lista com suplentes selecionados para Nossa Bolsa 2025

today4 de fevereiro de 2025 remove_red_eye50

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), divulgou, nesta terça-feira (04), o resultado da 2ª chamada do Edital 18/2024 – Nossa Bolsa 2024. Os suplentes para as 1 mil bolsas ofertadas já podem acessar a lista com os selecionados para as vagas que ainda não foram preenchidas.

Clique aqui e acesse o resultado da 2ª chamada

Foram disponibilizadas 40 opções de cursos de nível superior distribuídos em 29 instituições de ensino particulares localizadas em 14 municípios capixabas. O edital ofereceu bolsas para os cursos de Medicina, Medicina Veterinária, Direito, Odontologia, Farmácia, Nutrição, Educação Física, Pedagogia, Administração, Fisioterapia, Ciências Contábeis, diversas Engenharias, História, Arquitetura e Urbanismo, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, entre outras.



Os selecionados na 2ª chamada devem, obrigatoriamente, comparecer à instituição de ensino escolhida para realizar a comprovação das informações fornecidas na inscrição e, a partir disso, fazer a matrícula no curso. O período para a matrícula tem início nesta quarta-feira (05) e segue até o dia 11 de fevereiro. O selecionado que não comparecer dentro do prazo será desclassificado do processo seletivo.

A última etapa de seleção do edital é o prazo para a manifestação de interesse na lista de espera das bolsas remanescentes, previsto para ter início no dia 17 de fevereiro.



Programa Nossa Bolsa

O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

Serviço

– Resultado da 2ª Chamada do Programa Nossa Bolsa 2024: clique aqui e acesse o resultado

– Período para matrícula:de 05 a 11/02

– Veja no Anexo VI Edital quais documentos devem ser entregues na instituição de ensino: clique aqui e acesse