Sala do Empreendedor de Marataízes ganha sede própria e elimina gasto com aluguel

today3 de junho de 2025 remove_red_eye79

Com a participação do prefeito Antônio Bitencourt, de grande parte do alto escalão da Administração Municipal e de representantes da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes), a Prefeitura inaugurou, na segunda-feira, 2 de junho, as novas instalações da Sala do Empreendedor — uma iniciativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplades).

A nova Sala do Empreendedor agora funciona em um imóvel próprio da Prefeitura, localizado ao lado da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, nas proximidades da Escola Polivalente. Com um espaço mais amplo, moderno e bem estruturado, o local foi pensado para oferecer mais conforto e eficiência no atendimento aos empreendedores que já atuam no município, assim como àqueles que desejam iniciar um novo negócio na Pérola Capixaba.

A realocação representa uma economia significativa para os cofres públicos, permitindo que os valores antes destinados ao aluguel sejam reinvestidos em áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura, promovendo uma gestão mais eficiente e voltada às reais necessidades da população.