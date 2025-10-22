#Salve Rosa vai estrear nos cinemas após se destacar no Festival do Rio

“Esse é o Primeiro thriller da Panorâmica e o filme foi pensado para causar impacto e reflexões nas pessoas”, diz Mara Lobão, idealizadora do projeto

Na noite de ontem, 21, São Paulo viveu momentos de pura tensão e encantamento com a pré-estreia de Salve Rosa, longa-metragem que tem arrebatado muitos aplausos de quem já teve a oportunidade de assistir.

O suspense da Panorâmica, criado por Mara Lobão e dirigido com maestria por Susanna Lira, chega aos cinemas de todo país, nesta quinta- feira, 23.

Vencedor do troféu Redentor de Melhor Filme no Festival do Rio 2025, pelo voto popular, Salve Rosa ainda conquistou as categorias de Melhor Figurino (Renata Russo) e Melhor Atriz, esta última por Klara Castanho, que entrega uma das performances mais intensas de sua carreira.

“Essa personagem era 10 anos mais nova que eu, e toda essa complexidade para não ficar caricata foi um grande desafio. Me senti muito realizada em ser premiada por um trabalho que me dediquei tanto”, conta Klara.

O roteiro assinado por Ângela Hirata Fabri, chamou atenção do público e da crítica, sendo inclusive destaque no último Fantástico (19), da TV Globo, por sua abordagem afiada e sensível sobre o lado sombrio que se esconde por trás das “vidas perfeitas” exibidas nas redes sociais.

Na trama seguimos a jovem youtuber Rosa (Klara Castanho), que após um desmaio na escola, decide investigar seu passado. As descobertas a conduzem a uma jornada perigosa, colocando em xeque a relação com sua mãe controladora (Karine Teles).

A parceria entre a Panorâmica Filmes, Elo Studios e Paramount Pictures em Salve Rosa marca a estreia da Panorâmica no gênero thriller e promete deixar o público sem fôlego do início ao fim.

“Esse é um gênero em que estamos apostando muito e que é adorado pelo público brasileiro. Já estamos desenvolvendo outros filmes nessa mesma linha”, comenta Mara Lobão, dando um pequeno spoiler do que vem por aí.

A Panorâmica continua a criar novas histórias, valorizando parcerias criativas e projetos que estabelecem conexões genuínas com os espectadores, promovendo relevância e impacto cultural.

foto Nicolau Satudi