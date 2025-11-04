Sam Sabbá lança o clipe “Silêncio que Fala” – um mergulho profundo nas emoções não ditas

Sam Sabbá lança hoje, 04, em seu canal do Youtube o projeto audiovisual da sua nova música autoral, “Silêncio que Fala”, que já está disponível nas plataformas de música.

“⁠Silêncio que Fala” nasceu de um sentimento muito íntimo, de olhar para dentro e perceber o quanto o silêncio às vezes diz mais do que qualquer palavra. É uma música sobre ausência, sobre o que fica quando tudo já foi dito e, ao mesmo tempo, sobre paz e aceitação.

⁠”O clipe traduz visualmente o que a música sente. É sobre como o silêncio fala nas pausas, nos olhares, nos gestos. É uma conversa sem palavras, uma troca invisível entre quem ficou e quem partiu,” diz Sabbá

O vídeo dirigido pelo Kenny Kanashiro, que também assinou Mano Otário e Outras Vidas, traz uma estética minimalista e carregada de significado.

“O Kenny entende muito bem a linguagem visual das minhas músicas e conseguiu traduzir perfeitamente o que eu queria passar. Gravamos em um estúdio todo branco. Quis trazer essa estética limpa para representar o vazio, o silêncio e o espaço que sobra quando alguém vai embora”, conta Sam.

O músico também explicou o que espera que as pessoas sintam quando vejam o clipe:

“Quero que as pessoas se reconheçam nesse silêncio. Que sintam que tudo bem não entender tudo, que o vazio também comunica. “Silêncio que Fala” é sobre isso, sobre se permitir sentir, sem precisar dizer.”

Na última semana, o artista teve uma agenda marcante em São Paulo, com duas apresentações muito especiais: uma no KiaOra, eleito o melhor PUB de São Paulo pela revista Veja e outra abrindo o show de Kiko Zambianchi, ícone da música brasileira nas décadas de 80 e 90, no Manifesto Rock Bar.

O lançamento do novo videoclipe marca esse momento de crescimento na carreira e reforça a sensibilidade artística de Sam Sabbá.