Sam Sabbá lança o clipe “Silêncio que Fala” – um mergulho profundo nas emoções não ditas
Sam Sabbá lança hoje, 04, em seu canal do Youtube o projeto audiovisual da sua nova música autoral, “Silêncio que Fala”, que já está disponível nas plataformas de música.
“Silêncio que Fala” nasceu de um sentimento muito íntimo, de olhar para dentro e perceber o quanto o silêncio às vezes diz mais do que qualquer palavra. É uma música sobre ausência, sobre o que fica quando tudo já foi dito e, ao mesmo tempo, sobre paz e aceitação.
”O clipe traduz visualmente o que a música sente. É sobre como o silêncio fala nas pausas, nos olhares, nos gestos. É uma conversa sem palavras, uma troca invisível entre quem ficou e quem partiu,” diz Sabbá
O vídeo dirigido pelo Kenny Kanashiro, que também assinou Mano Otário e Outras Vidas, traz uma estética minimalista e carregada de significado.
“O Kenny entende muito bem a linguagem visual das minhas músicas e conseguiu traduzir perfeitamente o que eu queria passar. Gravamos em um estúdio todo branco. Quis trazer essa estética limpa para representar o vazio, o silêncio e o espaço que sobra quando alguém vai embora”, conta Sam.
O músico também explicou o que espera que as pessoas sintam quando vejam o clipe:
“Quero que as pessoas se reconheçam nesse silêncio. Que sintam que tudo bem não entender tudo, que o vazio também comunica. “Silêncio que Fala” é sobre isso, sobre se permitir sentir, sem precisar dizer.”
Na última semana, o artista teve uma agenda marcante em São Paulo, com duas apresentações muito especiais: uma no KiaOra, eleito o melhor PUB de São Paulo pela revista Veja e outra abrindo o show de Kiko Zambianchi, ícone da música brasileira nas décadas de 80 e 90, no Manifesto Rock Bar.
O lançamento do novo videoclipe marca esse momento de crescimento na carreira e reforça a sensibilidade artística de Sam Sabbá.