Sam Sabbá reúne suas músicas de 2025 e lança seu primeiro EP, “Hoje é por Você”

today17 de dezembro de 2025 remove_red_eye24

“Esse lançamento marca um ponto de virada para mim. Estou abrindo a porta de uma nova fase”, diz o cantor

Entre canções lançadas ao longo do ano e novas descobertas artísticas, Sam Sabbá apresenta seu primeiro EP, já disponível em todas as plataformas digitais. O grande destaque do projeto é a faixa inédita “Hoje é por Você”, música que dá nome ao trabalho e chega como o fio condutor desta nova etapa da carreira do artista.

O EP compila uma trajetória de ascensão. Entre as faixas está o sucesso “Silêncio que Fala”, cujo clipe acaba de ultrapassar a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube, consolidando a conexão de Sam com seu público. O repertório se completa com “Quem Dera”, “Mano Otário” e “Outras Vidas”.

Somada a estes hits, a faixa-título inédita traz uma sonoridade vibrante, cheia de atitude e swing, sintetizando o espírito de celebração do projeto.

“Esse lançamento é uma maneira de organizar minha trajetória musical e permitir que as pessoas escutem e entendam esse ciclo todo”, comenta o músico sobre a decisão de reunir os singles junto à nova canção.

A capa do EP carrega um forte simbolismo. Nela, Sam aparece ainda criança, em uma escolha ousada e profundamente afetiva, que conecta passado e presente em um mesmo lugar.

“Escolher essa foto foi quase inevitável. Foi uma forma de lembrar de onde eu vim e manter vivo o garoto que acreditou em tudo isso antes de qualquer pessoa”, conta Sabbá.

O lançamento marca não apenas o fechamento de um ciclo, mas a abertura de um novo capítulo. 2026 já desponta como um ano de transformações importantes na vida do cantor, como ele mesmo comenta:

“Ano que vem vou começar a faculdade e sei que muitas histórias vão acontecer, 2026 já está aí e terá muitas músicas novas. Sinto uma vontade ainda maior de me jogar nesse universo.”

“Hoje é por Você” já está disponível nas plataformas de streaming. Um EP que nasce no passado, ganha força no presente e aponta com emoção e criatividade para tudo que ainda está por vir.

foto Paulo Fagundes