Sam Sabbá ultrapassa 1 milhão de views em “Silêncio que Fala”

today27 de novembro de 2025 remove_red_eye62

O cantor, compositor e ator Sam Sabbá vive um momento especial na carreira. Seu mais recente lançamento, o single “Silêncio que Fala”, acaba de ultrapassar a expressiva marca de 1 milhão de visualizações, consolidando o artista como uma voz promissora que dialoga com sentimentos reais.

Celebrando este marco de sucesso, Sam compartilha detalhes de sua produção musical, mostrando como sua versatilidade artística se traduz em canções que conectam com o público.

Segundo o artista, a inspiração é constante e nasce da observação do cotidiano. “Normalmente vêm de histórias minhas ou de algo que escutei, de sentimentos que aparecem no dia a dia. Às vezes é algo que vivi, às vezes é algo que observei. Eu sou um cara romântico, e sinto que hoje em dia tá ultrapassado, mesmo assim gosto de transformar esse sentimento em música”, explica.

O processo de composição de Sabbá flui de forma orgânica: após a concepção da letra, ele recorre ao violão ou ao piano para criar as melodias, unindo poesia e métrica. O toque final acontece na produção, onde o estúdio funciona como um catalisador de criatividade. “No estúdio as coisas ganham uma nova forma, mudam para melhor, descobrimos caminhos que não estavam previstos”, conta entusiasmado.

Para Sam, o ponto alto de todo esse trabalho é a materialização da obra. Ele define como uma experiência única ouvir sua criação tomando forma final. “A parte mais marcante desse processo é perceber minha música ganhando vida com a banda completa pela primeira vez, é um choque bom”, destaca.

Nesta fase iluminada pelo sucesso do single, o público pode esperar um Sam Sabbá cada vez mais autêntico, trazendo uma sonoridade pop que mistura delicadeza e força em histórias que poderiam pertencer a qualquer pessoa.

foto Fábio Audi