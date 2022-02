Samarco abre inscrições para o Programa de Estágio 2022

today3 de fevereiro de 2022 remove_red_eye161

Estudantes têm até o dia 13 de fevereiro para se inscreverem no Programa de Estágio da Samarco.

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2022 da Samarco. Podem se cadastrar, até 13 de fevereiro, alunos (as) dos níveis superior e técnico. As 30 vagas são para os complexos de Ubu, em Anchieta (ES), e Germano, em Mariana (MG), para a sede administrativa, em Belo Horizonte, e para o Projeto Candonga em Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce (MG). As inscrições devem ser feitas pelo portal da Samarco na plataforma Vagas.com:

https://epartner2.vagas.com.br/v2328389?link_cand=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D2328389%26j%3Dt%26sslon%3D1%26ss%3D1

As oportunidades são para alunos (as) que estejam cursando a partir do 3º período de nível superior. Para o nível técnico, os (as) estudantes devem estar cursando a partir do 1º módulo. A previsão é que o contrato tenha início em abril.



Com a iniciativa, a empresa pretende receber estudantes que compartilhem de seu propósito de fazer uma mineração diferente e queiram colocar em prática o conhecimento acadêmico para contribuir com soluções inovadoras e sustentáveis.



Após realizar estágio na Samarco, Thiago Viana Neves, de 25 anos, conquistou uma vaga como trainee e atua na Gerência de Beneficiamento, na unidade de Germano. Ele se formou em Engenharia de Minas em janeiro deste ano e aconselha quem irá participar do processo seletivo: “Tive a oportunidade de conviver diariamente com empregados (as) com experiência, que contribuíram muito com o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Para os (as) que almejam estagiar na Samarco, sugiro que estudem a história da empresa e seu processo produtivo, e que sigam para cada etapa com muita vontade para realizar um trabalho colaborativo”, disse.



O processo seletivo será realizado em sete etapas: inscrições, teste, entrevista individual, avaliação psicológica, entrevista com o gestor (a) on-line, exame admissional e admissão. O número de estudantes a serem selecionados será definido de acordo com a demanda de cada área.