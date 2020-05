Samarco apoia prevenção do coronavírus com doação de máscaras para comunidades

today20 de Maio de 2020 remove_red_eye19

No intuito de ampliar sua contribuição na prevenção e no combate ao novo coronavírus, a Samarco está realizando, a partir desta terça-feira (19), a doação de cerca de 33,5 mil máscaras de tecido para que as prefeituras dos municípios da área de influência dos complexos de Germano (MG) e Ubu (ES) possam distribuir para as comunidades. Todas foram produzidas conforme as melhores especificações técnicas e adquiridas de fornecedores locais, fomentando também a geração de renda e a economia da região.

A distribuição das máscaras para as comunidades ocorrerá em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Matipó, em Minas Gerais, e Anchieta, Guarapari e Piúma, no Espírito Santo. Junto com a máscara, a população receberá um material informativo com recomendações e boas práticas de utilização.

A Samarco já forneceu máscaras de tecido para todos os empregados próprios e seus familiares e também para terceiros mobilizados em seus complexos industriais. O uso de máscaras pela população é recomendado por autoridades de saúde, pois funcionam como barreira física que dificulta a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz ou pela boca do usuário no ambiente. Em diversas cidades, sua utilização passou a ser obrigatória para circulação em vias públicas e acesso a estabelecimentos públicos, comerciais e bancários.

Com mais esta ação, a Samarco reforça seu compromisso de atuar de forma ativa na prevenção do coronavírus e nos cuidados com a saúde e a segurança das pessoas.