Samarco assume a coordenação geral do Prodfor em 2022

11 de fevereiro de 2022

A Samarco assumiu nessa quinta-feira (10/2) a coordenação geral no ano de 2022 do Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (Prodfor), representando as demais mantenedoras. Esse papel será desempenhado pela gerente de Suprimentos da empresa, Ailana Vilela (foto), representante da Samarco no Comitê Executivo do PRODFOR. O Programa foi criado em 1997 e representa uma ação conjunta das principais empresas compradoras de bens e serviços no Espírito Santo para promover o desenvolvimento e a qualificação dos fornecedores locais.

“Para a Samarco é um prazer voltar à coordenação geral do Prodfor. O principal objetivo neste ano será atrair novas empresas para atuarem como mantenedoras”, destacou Ailana Vilela.

Participam do Prodfor como mantenedoras, ArcelorMittal Brasil, Cesan, Chemtrade, EDP Espírito Santo Escelsa, Petrobras, Samarco, Sebrae ES, Sicoob ES, Suzano e Vale. A coordenação técnica é feita pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES).

foto Alexandre Rezende