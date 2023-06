Samarco entrega Censo Socioeconômico da Pesca a associações do Espírito Santo

O Censo Socioeconômico das Comunidades da Pesca 2022 dos municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma (ES) foi apresentado, na terça-feira (06/06), a associações de pescadores, marisqueiras e autoridades da região, durante evento realizado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). O documento traz um diagnóstico da pesca, resultado de pesquisa realizada pela Samarco com o Instituto, e foi disponibilizado em formato de revista. O conteúdo pode ser acessado aqui: https://we.tl/t-OSOAzd3Is9.

“Durante os estudos, realizados ao longo de oito meses, foram realizadas escutas com pescadores, marisqueiros e pessoas da comunidade que têm relação com a atividade. Ações como essa nos permitem a convivência com as comunidades dos territórios e um relacionamento com mais parceria e confiança”, ressaltou o gerente de operações portuárias, Rodrigo Abreu.

A pesquisa revelou, por exemplo, que o principal tipo de embarcação utilizado é o barco a motor com convés e casaria, e que a maioria dos profissionais pretendem permanecer na atividade pesqueira.

Perfil do profissional

O material aborda, de forma objetiva, as características dos trabalhadores, tipos de embarcação, formas de comercialização do pescado, perfil socioeconômico, acesso a infraestrutura, entre outros. Em formato de revista, apresenta mapas, fotografias e gráficos que ilustram a realidade da pesca na região.

O secretário da Associação de Pescadores de Meaípe, em Guarapari, Osmar Batista Bastos, atuou com a mobilização da comunidade para participação na pesquisa. “Promovemos debates sobre muitos temas com o objetivo de construir um projeto positivo. O envolvimento de todos foi fundamental para identificarmos demandas e promover a conscientização sobre a importância do censo para conhecermos a realidade da pesca na região”, destacou.

Este é o segundo censo da pesca realizado pela Samarco. O primeiro foi entregue em 2014 e foi utilizado como comparativo para avaliações de mudanças com relação ao anterior.

foto Jefferson Rocio