SAMARCO | Força Local prorroga o prazo de inscrições para 31 de janeiro

today15 de janeiro de 2022 remove_red_eye112

Ainda dá tempo de participar da segunda edição do Catálogo de Fornecedores Locais da Samarco. O prazo para as inscrições dos empreendedores interessados foi prorrogado e segue até 31 de janeiro. Os cadastros devem ser realizados no link: https://forms.office.com/r/7TdTcnzsK8.

O catálogo, disponível em formato eletrônico, é uma forma de movimentar a economia local especialmente em Catas Altas, Mariana, Ouro Preto e Santa Bárbara, em Minas Gerais, e Anchieta, Guarapari e Piúma, no Espírito Santo. Além de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e estimular o empreendedorismo e a competitividade.

A primeira edição, publicada em 2021, contou com a participação de mais de 300 empresas dos mais variados ramos, como Elétrica, Mecânica, Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia da Informação, Segurança do Trabalho, Saúde, entre outros. Os Catálogos de Fornecedores Locais de Minas Gerais e do Espírito Santo estão disponíveis no site da Samarco: Catálogo de Fornecedores Locais MG e Catálogo de Fornecedores Locais ES.