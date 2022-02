Samarco terá projetos de duas startups escolhidas pelo Findeslab

As startups IndWise e Aratu S.A. são as escolhidas pela Samarco na 3ª edição do Programa de Empreendedorismo Industrial do Findeslab, para desenvolver soluções para os desafios propostos pela equipe de operações portuárias da mineradora. Elas foram selecionadas entre as quatro finalistas, conforme o resultado divulgado na última quinta-feira (27/01), no site do Findeslab.

O supervisor de operações marítimas da Samarco, Eric Reis, destaca a oportunidade para troca de experiências e de conhecimento que o programa possibilita. “As startups contribuem com um olhar externo sobre os nossos problemas e trazem propostas de soluções tecnológicas alinhadas com as melhores práticas de mercado. Com o traço cultural Inovação trabalhamos juntos em busca de soluções para reduzir os riscos de acidentes do trabalho em nossos processos”, ressaltou.

Nesta edição, os desafios propostos pela Samarco foram a gestão dos dados operacionais portuários e a manutenção mecanizada da proteção anticorrosiva das estacas do píer. O CEO da IndWise, Gustavo Garcia, que desenvolverá a solução para a gestão dos dados operacionais portuários explicou como será um dos projetos. “Para implementação deste processo, iremos realizar uma etapa de Design Thinking, onde iremos construir junto da equipe Samarco um processo digital otimizado, e após esta etapa iremos customizar a plataforma QualityHub para chegar em uma solução sob medida para o processo”, disse.



O diretor Executivo da Aratu, Nelio Augusto Secchin, que desenvolverá a solução para o outro desafio também comemorou o resultado. “Ficamos entusiasmados com a aprovação do nosso projeto no Programa de Empreendedorismo Industrial 2021 do FindesLab, já que o desafio da proposta visa solucionar problemática relevante do setor portuário e com potencial de internacionalização tecnológica. Ter a Samarco como indústria demandante deste desafio tem uma sinergia relevante, pelo know-how da companhia no setor portuário”, destacou.



O Programa de Empreendedorismo Industrial é uma iniciativa conjunta da Findeslab- hub de inovação da indústria capixaba- e do Senai, com o objetivo de promover a inovação aberta e o empreendedorismo industrial, conectando o desafio de grandes empresas a soluções inovadoras propostas por startups. O contrato com as duas startups selecionadas terá duração de um ano.