“Samba Ecológico da Vila” agita Manguinhos com oito horas de música e entrada gratuita

26 de agosto de 2025

O “Samba Ecológico da Vila” agita Manguinhos neste sábado (30), a partir das 16 horas, com mais de oito horas com o melhor do samba e pagode. O evento, que acontece no Espaço Chico Bento, terá shows de Chico Alves, dos grupos Samba de Manguinhos, Leva Jeito e Já Gamei, além do DJ Marcelo. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Embora não seja obrigatória, a organização do evento solicita ao público a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao projeto social “COM Manguinhos”, uma associação sem fins lucrativos que promove e valoriza as culturas locais, fortalece a identidade da comunidade e incentiva iniciativas sociais, culturais e educativas.

A festa contará com uma infraestrutura completa para o conforto e diversão do público: espaço kids para a criançada, área coberta, acesso direto à praia e segurança particular garantindo tranquilidade durante todo o evento.

As atrações

O grupo Samba de Manguinhos, uma das principais expressões culturais da Serra, é reconhecido por manter viva a essência do samba autêntico. O grupo já se apresentou em diversos festivais e eventos, como o Circuito Moqueca. No “Samba Ecológico da Vila”, o grupo receberá no palco o cantor e compositor capixaba Chico Alves, que tem forte atuação no eixo Rio-São Paulo e possui parcerias e músicas gravadas por grandes nomes do samba, como Toninho Geraes, Moacyr Luz, Fagner e Roberta Sá, além de ser autor de diversos sambas-enredo de escolas de samba do Rio e de São Paulo, como Vila Isabel, Unidos da Tijuca e Tatuapé.

O grupo capixaba Já Gamei é conhecido por levar o melhor do samba e do pagode para diversos palcos do Espírito Santo. Com uma agenda sempre movimentada, o grupo já se apresentou em eventos como o Festival de Inverno de Vila Velha e o Samba na Varanda no Shopping Montserrat.

O grupo Leva Jeito também fará parte do line-up do “Samba Ecológico da Vila”. Com talento e descontração, a banda promete entregar um show repleto de sucessos, garantindo que o público cante, dance e se divirta.

Serviço

Samba Ecológico da Vila

Data: 30/08 (sábado)

Abertura: 16 horas

Local: Espaço Chico Bento, em Manguinhos

Atrações: Samba de Manguinhos (participação especial de Chico Alves, Já Gamei, Leva Jeito e DJ Marcelo)

Entrada: gratuita

Contribuição: 1 quilo de alimento não perecível, que será doado ao Projeto COM Manguinhos