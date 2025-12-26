Nova lei obriga clínicas veterinárias a denunciar maus-tratos a animais

Clínicas, hospitais e pet shops passam a integrar rede oficial de proteção animal. Objetivo da lei de Gandini é agilizar denúncias e ampliar o combate à violência contra animais

A Lei nº 12.653/2025, sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB), torna obrigatória a comunicação de indícios de maus-tratos a animais por parte de todos os estabelecimentos que prestam serviços médico-veterinários no Espírito Santo. A norma é resultado do Projeto de Lei 219/23, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

Pela nova legislação, clínicas, consultórios, hospitais veterinários, pet shops e demais unidades do setor devem informar imediatamente o Núcleo de Proteção aos Animais (NPA), vinculado à Delegacia de Meio Ambiente, sempre que identificarem sinais de agressão, abandono, mutilação, envenenamento, estresse, pânico ou desnutrição — envolvendo animais domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos.

A comunicação poderá ser feita por telefone ou por meios físicos ou digitais e deve incluir informações que auxiliem na identificação do possível responsável pelo crime.

Deputado Fabrício Gandini, presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa: “Precisamos transformar cada clínica em um ponto de vigilância”.

Gandini destaca que a medida cria uma rede mais ágil de vigilância e fortalece a proteção animal no Estado. Quando jovem, o deputado conviveu com dois cães que marcaram sua vida: Lana, uma rottweiler, e Fumaça, um Blue Heeler. Segundo ele, essa relação pessoal reforçou seu compromisso com a defesa dos animais.

“Precisamos transformar cada clínica em um ponto de vigilância contra a violência. Quando houver qualquer indício de maus-tratos, a comunicação deve ser imediata. Essa é mais uma ação para proteger aqueles que não podem se defender”, afirmou o parlamentar.

Com a sanção, as regras passam a valer em todo o território capixaba.

