Área histórica projeta Santa Teresa como referência ambiental no Brasil

today20 de dezembro de 2025 remove_red_eye67

Ecoparque vai unir ciência, preservação e acesso à população. Atuação de Gandini na Assembleia foi decisiva para a doação do terreno

Uma cerimônia realizada na tarde da última terça-feira (16) marcou oficialmente a doação, pelo governo do Estado, de um terreno de 100 mil metros quadrados à União para a implantação do Ecoparque da Mata Atlântica Augusto Ruschi, em Santa Teresa.

A área, onde funcionava a antiga residência de inverno do governador, vai abrigar o novo campus do Instituto Nacional da Mata Atlântica (Inma) e se tornar um polo de pesquisa científica, educação ambiental e turismo sustentável.

O ato contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), do presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini, do prefeito de Santa Teresa, Kleber Medice, do diretor do Inma, Sérgio Lucena, e da chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Luiza Rangel, que representou a ministra Luciana Santos, que participou de forma virtual.

Durante a agenda, Gandini percorreu a área onde será implantado o Ecoparque e participou, ao lado do governador e das demais autoridades, do descerramento da placa que oficializa a doação do terreno. Em seguida, acompanhou o plantio simbólico de árvores nativas — pau-brasil, jequitibá-rosa, ipê-amarelo e jabuticabeira — espécies de grande relevância histórica, ecológica e cultural para a Mata Atlântica.

Gandini participou de plantio de árvores nativas e visitou a antiga casa de inverno do governador.

A oficialização da doação é resultado direto da articulação do deputado Fabrício Gandini na Assembleia Legislativa. O parlamentar é autor da Lei nº 11.969, que autorizou a transferência da área à União para uso do Instituto Nacional da Mata Atlântica, garantindo segurança jurídica ao processo e encerrando um histórico de indefinições que se arrastava há décadas. Um hotel de luxo seria construído no local, mas após audiências públicas lideradas pelo deputado, na Assembleia e em Santa Teresa, a comunidade decidiu qual seria a finalidade do terreno.

“Essa área ficou por anos envolta em impasses e perdeu tempo precioso. Hoje, o que estamos vivendo é uma vitória histórica. O terreno volta à sua vocação ambiental, para servir à ciência, à preservação da Mata Atlântica e à população. É uma conquista do nosso mandato, de Santa Teresa e das próximas gerações”, destacou Gandini.

O governador Renato Casagrande ressaltou a importância do projeto para o Estado e para o país. “Fortalecer o Instituto Nacional da Mata Atlântica é fortalecer o legado de Augusto Ruschi e reafirmar nosso compromisso com a ciência, a preservação ambiental e o futuro. Esse é um investimento que beneficia toda a sociedade”, afirmou.

MUSEU

O Ecoparque da Mata Atlântica Augusto Ruschi será implantado às margens da ES-261 e terá cerca de 85% da área preservada. O projeto conceitual, desenvolvido pelo Laboratório de Planejamento e Projetos da Ufes, prevê trilhas ecológicas, mirante para observação de aves, museu interativo, exposições imersivas, espaços para eventos culturais, áreas de convivência, praça de alimentação e áreas para piqueniques.

Segundo o diretor do Inma, Sérgio Lucena, o novo campus permitirá ampliar a atuação científica do Instituto e aproximar a população do conhecimento ambiental. “O novo espaço é fundamental para que o Inma cumpra plenamente sua missão de conhecer, preservar e contribuir para a restauração da Mata Atlântica”, afirmou.

Além disso, o Inma planeja ampliar e modernizar o Museu de Biologia Professor Mello Leitão e transferir parte de seu acervo biológico para o novo espaço, garantindo mais segurança ao patrimônio científico.

Com a doação do terreno e a implantação do Ecoparque da Mata Atlântica Augusto Ruschi, Santa Teresa consolida sua vocação ambiental e científica, em um projeto que une governo do Estado, Assembleia Legislativa e governo federal em defesa da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável.

créditos Gleberson Nascimento e Clarissa Schwartz