Saúde do Homem: Cariacica amplia acesso à vasectomia gratuita

today15 de janeiro de 2026 remove_red_eye58

Em Cariacica, a saúde do homem ganhou um novo capítulo. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), passou a oferecer a vasectomia de forma gratuita, desde dezembro de 2025, fortalecendo o planejamento familiar e garantindo que os moradores tenham mais autonomia sobre suas escolhas.

O procedimento, que é simples e definitivo, pode ser solicitado em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade. Para iniciar o processo, basta levar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão do SUS. A partir daí, o paciente passa por consultas de aconselhamento, momento em que médicos e profissionais de saúde explicam detalhadamente como funciona a cirurgia e quais são seus efeitos.

Esse cuidado é essencial porque a vasectomia não tem reversão pelo SUS. Por isso, cada etapa é pensada para que o homem tome uma decisão segura, consciente e sem pressa. A cirurgia, feita com anestesia local, interrompe a passagem dos espermatozoides e impede a fecundação, sendo considerada um dos métodos mais eficazes de contracepção.

A iniciativa da Prefeitura não se resume apenas a oferecer um serviço médico: ela representa um avanço social. Ao ampliar o acesso à vasectomia, Cariacica promove a igualdade de responsabilidades no planejamento familiar e abre espaço para que os homens participem de forma mais ativa nas decisões sobre ter ou não filhos.

por Joacles Costa