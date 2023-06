Saúde tem 224 vagas abertas para programas de formação na Atenção Primária capixaba

today14 de junho de 2023 remove_red_eye91

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), está com 224 vagas disponíveis para profissionais atuarem na qualificação e no aumento da resolutividade da Atenção Primária à Saúde (APS) capixaba, pelo Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS). As inscrições podem ser feitas de forma on-line até a próxima segunda-feira (19).

As vagas são destinadas ao componente de Provimento e Fixação de Profissionais nas funções de enfermeiros e cirurgiões-dentistas para atuação no Provimento com formação na área de Saúde da Família, além de vagas para o Consultório na Rua e de Equipes Multiprofissionais Ampliadas.

A participação do Programa é por meio de formação em serviço, com duração de três anos, e a remuneração varia entre R$ 3.500 e R$ 11.865,00. Os editais podem ser consultados no site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos. O link para a inscrição está nos editais.

Sobre os editais

O Edital ICEPi/SESA 027/2023 é para atuação e formação em Consultório na Rua, que faz parte do Provimento e Fixação de Profissionais.

São 17 vagas para seis municípios e podem se inscrever assistentes sociais, cirurgiões-dentistas, enfermeiros, médicos, profissionais de educação física, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Já o edital ICEPi/SESA 028/2023 tem 111 vagas disponíveis em 31 cidades capixabas para as Equipes Multiprofissionais Ampliadas, também do Provimento, com formação em Interprofissionalidade em APS.

Podem participar assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, profissionais arte educadores, profissionais de educação física, profissionais de gerontologia, psicólogos, sanitaristas e terapeutas ocupacionais.

Em relação ao edital ICEPi/SESA 029/2023, as chances são para enfermeiros e cirurgiões-dentistas para atuação no Provimento, com formação na área de Saúde da Família. São 96 vagas para 30 municípios.