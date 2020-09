Sebrae/ES oferece consultorias gratuitas a empresários do setor de Turismo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) vai oferecer diversas consultorias gratuitas a empresários do turismo capixaba das regiões sul e serrana que desejam melhorar o posicionamento do seu negócio no ambiente virtual. A iniciativa foi divulgada durante o encerramento do Webinar sobre Autoridade Digital, realizado nesta quinta-feira (10).



As oportunidades são limitadas para as Consultorias Sebraetec com foco na potencialização das atividades turísticas. Ficarão disponíveis, de forma gratuita, os serviços: Tour Virtual 360º, Planejamento para Presença Digital e Identidade Visual Simplificada, que trabalha a produção de artes para redes sociais, cartões digitais, cardápios virtuais, etc.

“Essas consultorias ajudarão as empresas a estarem mais presentes no universo digital, se adequando a tendência do ‘novo normal’ e assim, aumentando as suas vendas”, destaca o coordenador do Sebrae em Guarapari, Rodrigo Rodrigues.

A oferta dessas consultorias representa uma economia de, aproximadamente, R$ 5.500, por solução, aos empresários que desejam se capacitar para buscar autoridade digital.

As consultorias serão realizadas de forma presencial ou virtual, e os interessados devem entrar em contato, via telefone ou e-mail, com as Unidades Regionais de Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí e Venda Nova do Imigrante para garantir a vaga. Será permitida apenas uma adesão por empresa.

Contatos

Sebrae Guarapari

E-mail: atendimento.guarapari@es.sebrae.com.br /

Telefone: (27) 9 9612-2969



Sebrae Cachoeiro

E-mail: atendimento.cachoeiro@es.sebrae.com.br

Telefone: (28) 9 8804-6453



Sebrae Guaçuí

E-mail: atendimento.guacui@es.sebrae.com.br /

Telefone: (28) 9 8804-0865



Sebrae Venda Nova do Imigrante

E-mail: atendimento.vendanova@es.sebrae.com.br

Telefone: (28) 9 8809-3338