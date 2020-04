Secretaria da Saúde divulga 34º boletim da Covid-19

1 de abril de 2020

O Espírito Santo tem 120 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quarta-feira (01). A informação do caso do paciente do Rio de Janeiro que possui empresa em território capixaba e procurou o serviço de saúde local ao apresentar os sintomas e teve a testagem positiva, foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria da Saúde (Sesa) e, a partir de hoje, deixa de ser contabilizado no Espírito Santo.

Na noite desta terça-feira (31), a Sesa foi contactada pelo município de Alto Rio Novo, que não reconheceu a notificação de um caso confirmado da Covid-19 no boletim epidemiológico número 33. Imediatamente a Sesa iniciou a apuração dos fatos e concluiu que houve um equívoco por parte de um hospital particular da Grande Vitória que realizou o atendimento e notificou o Lacen com a amostra.

O hospital reconheceu que se tratava de pacientes homônimos, o que gerou o erro por parte do profissional do próprio hospital no momento da transferência dos dados para o sistema.

A Sesa lamenta o ocorrido e informa que já está tomando todas as providências necessárias. O boletim será alterado com a correção da notificação que se trata de paciente do município de Serra.

O Espírito Santo já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 88 estão em isolamento residencial e 19 estão internados, sendo nove em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A Sesa informa que não há registro de óbitos por Covid-19 em território capixaba, e que nenhum sepultamento ocorreu como indeterminado considerando-se essa doença. Esclarece que um óbito está em investigação para determinação da causa.

A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.

Município deResidência Casoconfirmado CasoDescartado Casosuspeito Total Afonso Cláudio 1 3 1 5 Água Doce do Norte 0 1 0 1 Alegre 0 2 0 2 Alfredo Chaves 0 6 0 6 Anchieta 0 3 0 3 Apiacá 0 0 12 12 Aracruz 1 10 11 22 Atílio Vivácqua 0 3 0 3 Barra de São Francisco 0 3 1 4 Boa Esperança 0 1 0 1 Bom Jesus do Norte 0 0 11 11 Cachoeiro de Itapemirim 1 26 10 37 Cariacica 7 107 37 151 Castelo 2 8 1 11 Colatina 0 18 4 22 Conceição da Barra 0 0 1 1 Divino de São Lourenço 0 1 0 1 Domingos Martins 0 9 2 11 Dores do Rio Preto 0 1 0 1 Fundão 0 0 16 16 Governador Lindenberg 0 1 0 1 Guaçuí 0 4 2 6 Guarapari 2 20 1 23 Ibiraçu 0 0 1 1 Iconha 0 5 1 6 Itaguaçu 0 1 0 1 Itapemirim 1 3 0 4 Itarana 0 2 0 2 Jaguaré 0 2 1 3 Jerônimo Monteiro 0 1 3 4 João Neiva 0 1 1 2 Laranja da Terra 0 1 0 1 Linhares 7 65 84 156 Mantenópolis 0 1 0 1 Marataízes 0 4 2 6 Marechal Floriano 0 3 0 3 Marilândia 0 0 5 5 Mimoso do Sul 0 6 0 6 Montanha 0 0 2 2 Mucurici 0 0 1 1 Muniz Freire 0 2 0 2 Muqui 0 1 0 1 Nova Venécia 0 6 0 6 Pancas 0 1 0 1 Pedro Canário 0 3 1 4 Pinheiros 0 8 0 8 Piúma 0 9 6 15 Ponto Belo 0 1 0 1 Rio Bananal 0 4 0 4 Rio Novo do Sul 0 1 1 2 Santa Maria de Jetibá 0 6 0 6 Santa Teresa 1 2 0 3 São Gabriel da Palha 0 1 1 2 São José do Calçado 0 1 0 1 São Mateus 3 12 6 21 São Roque do Canaã 1 1 1 3 Serra 22 138 222 382 Sooretama 0 2 3 5 Vargem Alta 0 2 0 2 Venda Nova do Imigrante 0 5 0 5 Viana 1 13 33 47 Vila Pavão 0 1 0 1 Vila Velha 36 290 115 441 Vitória 34 197 74 305 Total 120 1.029 674 1.823

Como prevenir

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.