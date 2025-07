Secretaria de Meio Ambiente de Marataízes inicia arborização nas comunidades do interior

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marataízes deu início, nesta semana, ao projeto de arborização nas comunidades do interior do município. A iniciativa, que visa promover a preservação ambiental, melhorar a qualidade do ar e promover o bem-estar da população, será implementada em todas as localidades rurais, com o objetivo de criar um ambiente mais verde e sustentável para os moradores.

O projeto de arborização faz parte de um plano mais amplo da Secretaria de Meio Ambiente, que busca não apenas embelezar as comunidades, mas também conscientizar a população sobre a importância da preservação da flora local e dos benefícios das árvores para o ecossistema.

O trabalho começou nas primeiras comunidades do interior, com o plantio de diversas espécies nativas, escolhidas cuidadosamente para se adaptarem ao clima e solo da região.

As espécies escolhidas para o plantio incluem árvores frutíferas e ornamentais, além de plantas que contribuem para a preservação da biodiversidade local. As ações contam com a colaboração de moradores, que são convidados a participar ativamente, garantindo o cuidado contínuo das árvores e a formação de um senso de pertencimento em relação ao projeto.

A arborização tem diversos benefícios, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública. Além de embelezar as comunidades, as árvores ajudam a melhorar a qualidade do ar, reduzir a poluição sonora e o aquecimento urbano, e ainda oferecem sombra e bem-estar aos moradores. O projeto também tem um impacto positivo na fauna local, ao criar um ambiente mais propício para a fauna nativa.

Além disso, as árvores desempenham um papel fundamental na prevenção da erosão do solo, na melhoria da drenagem e no aumento da umidade do ar, características importantes para o equilíbrio do ecossistema local.

O projeto de arborização será expandido gradualmente para outras comunidades, com foco na conscientização ambiental e no engajamento da população local. A Secretaria de Meio Ambiente também realizará palestras e ações educativas nas escolas das comunidades para ensinar os moradores sobre a importância da arborização e do cuidado com o meio ambiente.

A arborização das comunidades do interior é uma das várias ações que a Secretaria de Meio Ambiente está implementando para garantir um futuro mais sustentável e equilibrado para o município.