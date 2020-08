Secretarias de Educação têm até segunda-feira (31) para aderirem ao programa Tempo de Aprender, do MEC

As secretarias municipais, estaduais e a do Distrito Federal têm até a próxima segunda-feira (31) para aderirem ao Programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação (MEC). Lançado em fevereiro deste ano, a iniciativa tem o objetivo de enfrentar os problemas da alfabetização no país.

O programa é voltado para a alfabetização da pré-escola ao 1º e 2º anos do ensino fundamental da rede pública de todo o país. Para isso, estrutura-se em quatro eixos: formação continuada de profissionais, apoio pedagógico, aprimoramento das avaliações e valorização dos profissionais da alfabetização. No último balanço divulgado pelo MEC, mais de 3,8 mil secretarias tinham aderido ao programa.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) orienta os gestores a avaliarem a conveniência e as exigências do programa. Além do preenchimento de formulário com e-mail e o CPF do secretário de Educação, é necessário atualizar as informações no sistema PDDE Interativo, plataforma do MEC para o repasse de recursos e apoio à gestão escolar.

O órgão ressalta que o pedido de adesão ao Tempo de Aprender não será concluído até que o secretário, coordenador e o vice-coordenador cliquem no link enviado para o e-mail cadastrado. As inscrições para o programa podem ser feitas no site alfabetização.mec.gov.br.

Fonte: Brasil 61