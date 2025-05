Secretário de Guarapari é eleito presidente do Colegiado de Pesca e Aquicultura no ES

today21 de maio de 2025 remove_red_eye46

O secretário de Pesca e Aquicultura de Guarapari, Antônio Carlos Cavalcanti de Souza, foi eleito presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Pesca e Aquicultura (COGEMPAES), associação que reúne representantes do setor do Espírito Santo. A eleição ocorreu durante encontro entre os secretários municipais de pesca e aquicultura da região costeira e continental do Estado, e marca um avanço na articulação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da atividade pesqueira no Espírito Santo.

Antônio Carlos destacou os desafios da área e reforçou o compromisso com um trabalho integrado. “Não será fácil, porque a pesca enfrenta problemas econômicos, sociais e ambientais. Mas vamos atuar para que os órgãos competentes encontrem o equilíbrio entre essas áreas. O pescador tem sofrido muito, e o que o colegiado vai fazer é buscar o fortalecimento do setor como um todo, gerando mais emprego e renda nos municípios”, afirmou.

O colegiado é uma associação civil sem fins lucrativos, com sede no Espírito Santo, e tem como finalidade representar os interesses dos municípios junto às autoridades competentes, defender a pesca e aquicultura como políticas econômicas e sociais, e coordenar ações conjuntas entre os gestores da área. Além disso, atua na formulação de políticas públicas, coleta e divulgação de dados, formação continuada dos gestores e firmamento de parcerias para o desenvolvimento da atividade.

A nova diretoria do COGEMPAES também conta com representantes de outros municípios capixabas. O secretário de Pesca de Anchieta, Júlio Sant’Anna, foi eleito vice-presidente; o secretário de Sooretama e de Marataízes, Renato Barcellos e Euci Fernandes, ocupará as funções de primeiro e segundo secretário; contando ainda com os secretários de Vila Vela e Serra, Fábio Barcellos e David Júnior como tesoureiros.

Para Júlio Sant’Anna, a eleição representa um avanço significativo. “Hoje demos um salto importante para a consolidação de políticas públicas voltadas para o pescador. A pauta da pesca será fortalecida”, afirmou. Já Fábio Barcellos destacou a necessidade de valorização dos profissionais do setor. “O colegiado é de suma importância. Precisamos colocar o pescador na posição de protagonista e fortalecer a classe”, disse.

O secretário de Governo de Guarapari, Marcelo Pretti, parabenizou a eleição e ressaltou os impactos positivos da atuação do colegiado. “Essa conquista vai gerar frutos não só para Guarapari, mas para todos os municípios envolvidos. Podem contar com a gestão do prefeito Rodrigo Borges para apoiar esse trabalho coletivo e estratégico.”

Com a nova presidência, o COGEMPAES reforça seu papel como articulador de ações que promovam o desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura, buscando melhorias efetivas para os profissionais da área e para os municípios capixabas.