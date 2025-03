Secretário Estadual de Meio Ambiente discute programas ambientais em Marataízes

A Pérola Capixaba recebeu a visita do secretário estadual de Meio Ambiente, Filipe Rigoni, para discutir com a Prefeitura de Marataízes pautas importantes relacionadas à causa pet e à preservação ambiental.

No encontro, o representante estadual reforçou a necessidade de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal e proteção do meio ambiente, dialogando com autoridades locais e representantes da sociedade civil.

Um dos temas centrais foi a ampliação das iniciativas de proteção aos animais domésticos e silvestres. Filipe Rigoni destacou programas estaduais que visam melhorar as condições de abrigos, fomentar a adoção responsável e fortalecer o combate aos maus-tratos.

Os secretários municipais de Meio Ambiente, Adriano Silva, e de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Luciano Sansão, aproveitaram a visita para apresentar um projeto voltado à criação de unidades de conservação ambiental no Município. A iniciativa busca garantir a preservação de áreas verdes, promover a sustentabilidade e incentivar o turismo ecológico na região.

A proposta foi bem recebida por Rigoni, que se comprometeu a estudar formas de colaboração entre o Governo Estadual e a Administração Municipal.