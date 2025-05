Secti lança cursos gratuitos de qualificação para mulheres

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do programa Qualificar ES, em parceria com a Secretaria Estadual das Mulheres (SESM), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados exclusivamente ao público feminino. Ao todo, 1.370 vagas estão disponíveis, em 28 municípios, nos turnos da manhã e à tarde.



O programa Mulher Viva+, iniciativa do Governo do Estado, é voltado ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas e à promoção da igualdade de gênero, reunindo políticas e projetos que fortalecem os direitos das mulheres capixabas.



Independência

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destacou a importância de direcionar oportunidades de qualificação exclusivamente às mulheres.



“Acreditamos que investir na qualificação profissional das mulheres é uma das formas mais eficazes de transformar realidades. É um passo para o fortalecimento da autonomia, da geração de renda e da valorização das comunidades onde essas mulheres vivem”, explicou Bruno Lamas.



Aulas e inscrições

As aulas terão início no dia 24 de junho e vão até 09 de setembro de 2025, com cursos distribuídos em diversas áreas do conhecimento, alinhados às necessidades do mercado de trabalho e às vocações locais. Pela manhã, os encontros vão acontecer das 8h às 12h. Já no turno da tarde, das 13h às 17h.



Para participar, é necessário atender aos seguintes critérios: ter 16 anos ou mais, residir no município onde o curso será ofertado e se identificar com o gênero feminino. Para se inscrever, basta clicar aqui.



As candidatas classificadas deverão comparecer ao polo indicado para efetivar a matrícula entre os dias 18 e 23 de junho.