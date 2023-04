Sede da Assembleia Legislativa do ES muda de cor em alusão a conscientização do autismo

Durante o mês abril o prédio vai estar iluminado na cor azul

Quem passar na frente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, durante esse mês de abril, vai encontrar o prédio iluminado de azul. A mudança é para lembrar a necessidade de entender e apoiar as pessoas com autismo.

“Essa é uma maneira que encontramos para aumentar a conscientização sobre o autismo e as necessidades das pessoas que o têm. Conscientizar é o primeiro passo para termos uma sociedade inclusiva e acolhedora para todos. Estamos celebrando a diversidade e promovendo a inclusão. Precisamos trabalhar juntos para criar uma sociedade que respeite e acolha as diferenças de todos”, declarou Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa.

Além da iluminação o presidente Marcelo Santos prestou homenagem a diversas pessoas que trabalham para garantir a inclusão dos autistas no Estado. “A inclusão é uma responsabilidade de todos nós, não apenas das pessoas com autismo ou de suas famílias. Precisamos criar espaços inclusivos em nossas escolas, locais de trabalho e comunidades. Precisamos ouvir as vozes das pessoas com autismo e trabalhar com elas para entender suas necessidades e desejos”, afirmou ainda o presidente da Assembleia.

O autismo é uma condição neurológica que afeta a capacidade de comunicação e interação social. Embora as pessoas com autismo possam ter dificuldades em algumas áreas, elas também podem ter habilidades e talentos únicos em outras áreas. É por isso que é importante reconhecer as diferenças e valorizar cada indivíduo pelo que ele é.

Foram homenageados pelo presidente da Assembleia Legislativa:

Paula Fernanda Almeida de Pazolini – Promotora de Justiça.

Tenente-coronel Giuliano Menegatti – Comandante do Regimento de Polícia Montada da PM.

Pollyana Paraguassu – Presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes).

Denys Rangel Moraes – Advogado.

Arion Mérgaz – Juíz de Alfredo Chaves.

Mônica da Silva Martins – Juíza de Domingos Martins.

