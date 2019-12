Sedu abre processo seletivo para profissionais atuarem em cursos técnicos

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu processo seletivo para contratação de profissionais para atuarem nos cursos Técnicos de Educação Profissional em regime de Designação Temporária. As inscrições estão abertas e seguem até às 17 horas do dia 23 de dezembro, exclusivamente, on-line. Inscreva-se AQUI!



O processo seletivo é para professores atuarem em cursos técnicos nas áreas de Agricultura, Agronegócio, Eletrotécnica, Floresta, Mecânica, Meio Ambiente, Portos, Química, Segurança do Trabalho e Tecnologia (os pré-requisitos para os candidatos devem ser conferidos no edital). Os candidatos selecionados por meio do processo seletivo comporão cadastro de reserva a ser utilizado em acordo com a necessidade identificada em atendimento às características e às especificidades dos cursos técnicos ofertados pela Rede Estadual de Ensino.



Inscrição

São requisitos para a inscrição: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter, na data da chamada para escolha de vagas, a idade mínima de 18 anos completos; bem como ter a escolaridade e requisitos mínimos exigidos pelo cargo, por exemplo.



No ato da inscrição, o candidato deverá informar nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), CPF, carteira de identidade, endereço residencial completo, áreas do conhecimento e municípios em que pretende atuar e se é pessoa com deficiência. A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada no momento da chamada.



Confira o EDITAL

Mais informações: (27) 3636-7667