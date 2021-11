Sedu anuncia concurso público para professor e ASE

A Secretaria Estadual da Educação (Sedu) publicou, no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (09), a Portaria nº 1.019-S, que institui a Comissão Organizadora do Concurso Público, para coordenar, acompanhar e promover a realização de concurso para provimento dos cargos de Professor MaPB, Professor MaPP e Agente de Suporte Educacional (ASE), do quadro de pessoal da Sedu.

A Portaria foi publicada considerando a autorização para a realização de concurso público, pelo governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, no âmbito do Processo nº 2.021-87BTM, considerando as disposições do Decreto nº 1.582-S, de 02 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado, em 03 de agosto de 2021, que estabelece a instituição de Comissão para a realização de Concursos Públicos, visando à admissão de pessoal no Poder Executivo Estadual.

Confira a Portaria nº 1.019-S