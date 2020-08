Sedu atualiza procedimentos para uso do Diário de Classe Digital

5 de agosto de 2020

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (04), a Portaria Nº 087-R, que atualiza as regras e os procedimentos para o uso do Diário de Classe Digital, onde são inseridas as notas e a frequência dos alunos, além dos conteúdos trabalhados em sala de aula. A plataforma é disponibilizada aos usuários por meio de internet, tendo versão disponível também em aplicativo para dispositivos móveis, no Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges).

O Diário de Classe Digital tem por objetivos modernizar o processo de registro dos lançamentos de frequência, de conteúdos e pontuação dos alunos, otimizando a rotina do trabalho docente; monitorar o fluxo escolar e o desempenho dos alunos, de forma a gerar informações em tempo real para subsidiar o processo de tomada de decisões; proporcionar aos pais/responsáveis o acesso a informações atualizadas para acompanhamento da vida escolar dos alunos; e monitorar a execução e a avaliação dos resultados das políticas públicas instituídas no âmbito da Educação Pública Estadual.

Confira as normas na PORTARIA nº 087-R