SEDU distribui Material Didático Complementar do PAES para escolas estaduais e municipais

today28 de janeiro de 2025 remove_red_eye113

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), deu início à distribuição do Material Didático Complementar (MDC) do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes) para todas as Escolas das Redes Públicas Estadual e Municipal de Ensino no Estado do Espírito Santo. A ação busca fortalecer a aprendizagem e assegurar o direito de aprender das crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental.



As obras, que apresentam recursos pedagógicos que oferecem subsídio ao trabalho do professor para que aconteça o desenvolvimento da aprendizagem do estudante de forma significativa e equânime, levando em consideração a singularidade dos estudantes, propõem uma rotina didática para as salas de alfabetização, com foco na apropriação do sistema de escrita alfabética, trazendo atividades de leitura, escrita e produção de textos.



De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, ao todo, serão entregues 728.761 livros e kits pedagógicos, em um investimento total de R$ 3.593.446,90. “Este é mais um investimento do Governo do Estado, que tem feito diversas ações de apoio aos municípios, e aqui estamos diante de mais uma delas. É uma ação extremamente importante, da qual me orgulho muito”, declarou.



O gerente do Regime de Colaboração com os Municípios, Saulo Andreon, explicou que os cadernos foram estruturados a partir de tempos didáticos que orientam o docente em dois momentos: tempo de leitura e oralidade, e tempo de escrita, ambos contemplados no material do aluno e no material do professor, expressando a perspectiva de alfabetização e letramento imersos nas práticas socioculturais de oralidade, leitura e escrita abordada no currículo do Espírito Santo para os anos iniciais do Ensino Fundamental.



Material Didático Complementar (MDC)

O MDC do Paes atende estudantes do 1º, 2º, 3º e 4º anos e foi desenvolvido com base nas características regionais, na realidade sociocultural e nas metodologias pedagógicas aplicadas no Espírito Santo, alinhando-se ao Currículo do Espírito Santo (2020). Além disso, o material valoriza a cultura local, com a inclusão de obras de autores e artistas capixabas.



Nos anos iniciais, o foco está na alfabetização e no letramento, com ênfase em leitura, produção de textos, revisão textual, conhecimentos do sistema de escrita alfabética, relações entre sons e letras e autoavaliação. Já para o 4º ano, o material didático contempla o componente curricular de Matemática, com estratégias voltadas ao letramento matemático, fortalecendo habilidades essenciais por meio de uma abordagem crítica, significativa e contextualizada, que considera as especificidades culturais e identitárias das crianças capixabas.



O detalhamento dos materiais distribuídos inclui livros de Língua Portuguesa para os 1º, 2º e 3º anos, com kits de cartazes para os dois primeiros anos, totalizando 550.432 exemplares. Para o 4º ano, foram destinados 178.329 livros de Matemática. Essa ação reflete o compromisso do Governo do Espírito Santo em garantir uma educação pública de qualidade, promovendo o regime de colaboração entre Estado e municípios, e valorizando a identidade cultural local, contribuindo assim para a formação integral dos estudantes.



É destinado a quem?

Destinado a estudantes e professores dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, o material didático complementar do Paes tem como objetivos:

– A alfabetização das crianças na perspectiva do letramento;

– Formar professores no contexto da sua prática;

– Propor uma rotina didática com a organização dos tempos didáticos;

– Atividades e aplicabilidade em sala de aula;

– Orientar pedagogos e professores sobre a utilização do material didático complementar.

Paes

O Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes) é uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), desenvolvida em regime de colaboração com os municípios, com o objetivo de apoiar os professores das redes Estadual e Municipal no processo de alfabetização dos estudantes capixabas.



A premissa é assegurar educação de qualidade para todos os estudantes capixabas, por meio de ações conjuntas entre o Estado e os municípios. Para alcançar seus objetivos, o Paes fomenta ações a fim de promover a melhoria contínua da aprendizagem. Essas ações estão divididas em três eixos de atuação: apoio à gestão, fortalecimento da aprendizagem e planejamento e suporte.