Sedu divulga índice de merecimento para o Bônus Desempenho 2020

today28 de agosto de 2020 remove_red_eye42

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta sexta-feira (28), a Portaria Nº 094-R, que estabelece o valor do Indicador de Desenvolvimento das Escolas Estaduais do Espírito Santo (IDE) e do Índice de Merecimento da Unidade (IMU). Os dados regulamentam a concessão da Bonificação por Desempenho para os profissionais ativos da Educação. A previsão é que o bônus seja incluído na folha de pagamento de outubro.

O Bônus Desempenho é regulamentado pela Lei Complementar nº 504 e pelo Decreto nº 2761-R, alterado pelo Decreto 3949-R e Lei Complementar 887que concede aos profissionais ativos no âmbito da Sedu, a Bonificação por Desempenho. O período de avaliação é de acordo com o calendário escolar, sendo, no mínimo 213, o total de dias trabalhados.

O anúncio para a concessão da Bonificação por Desempenho para 16.100 profissionais ativos da Educação, referente ao exercício de 2019, foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, nessa quinta-feira (27).

Confira a Portaria nª 094-R.

Mais informações nos telefones (27) 3636-7673/ 7674.