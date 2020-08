Sedu inicia em setembro ‘Formação Continuada de Profissionais da EJA’

A Secretaria da Educação (Sedu) realiza a partir do dia 01 de setembro os “Diálogos na Formação Continuada de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Rede Estadual”, em formato on-line, com transmissão pelo canal no Youtube da Sedu Digital e pela plataforma Google Meet.



Os formadores serão professores do Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (NEEJA / Ufes). Ao todo, serão três encontros realizados até novembro, sempre das 19h às 21 horas, cada um com uma temática diferenciada.

O primeiro, no dia 01 de setembro, tem como tema “Qual a realidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em tempos de pandemia? Caminhos possíveis na Educação Popular”. Já o segundo encontro, no dia 13 de outubro, terá como tema “Saúde na Educação em tempos de pandemia” e o terceiro e último, no dia 17 de novembro, será sobre “Como a Educação Popular pode ajudar a repensar os currículos da EJA no contexto de pandemia e pós pandemia?”

Serviço

Diálogos na Formação Continuada de Profissionais da EJA na Rede Estadual

1º Encontro:

Dia 01/09/2020

Horário 19h às 21 horas

Temática: Qual a realidade da EJA em tempos de pandemia? Caminhos possíveis na Educação Popular

Formadores: Professores do NEJA/Ufes

Plataforma: Meet com transmissão simultânea pelo Youtube – Canal da Sedu Digital

2º Encontro:

Dia 13/10/2020

Horário 19 às 21 horas

Temática: Saúde na Educação em tempos de pandemia

Formadores: Professores do NEJA/ Ufes

Plataforma: Meet com transmissão simultânea pelo Youtube – Canal da Sedu Digital

3º Encontro

Dia 17/11/2020

Horário 19 às 21 horas

Temática Como a Educação Popular pode ajudar a repensar os currículos da EJA no contexto de pandemia e pós pandemia?

Formadores: Professores do NEJA/ Ufes

Plataforma: Meet com transmissão simultânea pelo Youtube – Canal da Sedu Digital