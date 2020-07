Sedu, Sesa e entidades continuam discussões sobre protocolos de retorno às aulas presenciais

Na manhã desta quinta-feira (16), o Grupo de Trabalho (GT) que debate o retorno das aulas presenciais do ano letivo de 2020 em toda a rede de ensino do Espírito Santo realizou um novo encontro. Embora ainda não exista previsão de data para a reabertura das instituições escolares, protocolos sanitários já estão sendo estruturados. A proposta do GT, segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, é debater questões pertinentes ao retorno das aulas presenciais e no que diz respeito a todas as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, escolas ou faculdades.

“Na última reunião do GT foi apresentada a primeira versão de uma portaria conjunta, elaborada pelas Secretarias da Educação (Sedu) e da Saúde (Sesa), que deve estabelecer as diretrizes para a adoção de medidas administrativas e de segurança sanitária pelos gestores das instituições de ensino no retorno às aulas presenciais. Encaminhamos esse documento às instituições aqui representadas e, hoje, conversamos sobre essas devolutivas”, afirmou o secretário Vitor de Angelo.

Durante o encontro, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, fez uma contextualização do cenário da Covid-19 no Estado. Em seguida, os representantes das instituições deram as suas contribuições. Uma nova reunião está agendada para daqui 15 dias, com o objetivo de trabalhar na versão final do documento. Esse foi o quinto encontro do grupo, constituído em maio deste ano, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Integram o Grupo de Trabalho representantes da União dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime-ES); Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES); Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes); Associação dos Diretores e Ex-Diretores das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do ES (Adires); Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes); Sindicato das Empresas Particulares de Ensino (Sinepe); Conselho Estadual de Educação (CEE); Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes); Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes); Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes); Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos); Sindicato dos Professores do Espírito Santo (Sinpro ES); do Sistema OCB-ES; além das Secretarias de Estado da Educação (Sedu), da Saúde (Sesa) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti); e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).