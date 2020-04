Segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza começa nesta quinta-feira (16)

today14 de abril de 2020 remove_red_eye93

A partir desta quinta-feira (16) começa a segunda etapa da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. Nesta nova fase, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários também poderão ser imunizados.

Eles foram inseridos, na última semana, como grupo prioritário pelo Ministério da Saúde. Com isso, as três categorias se juntam ao grupo prioritário estabelecido anteriormente, que também contempla portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; profissionais das forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

O Espírito Santo conta, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, com 61.296 profissionais caminhoneiros, 19.557 profissionais de transporte coletivo e 4.556 profissionais portuários, totalizando 85.409 trabalhadores. Vale ressaltar que os motoristas de aplicativo ou táxi não estão contemplados nesta etapa.

Até a última quinta-feira (09), foram vacinadas 449.019 pessoas do público-alvo da primeira fase da 22ª Campanha Nacional de Vacinação no Espírito Santo. Com isso, a cobertura vacinal dos idosos chegou a 102,51%, com 380.077 imunizados, e dos trabalhadores da saúde a 69,25%, com 68.942 imunizados. A meta do Espírito Santo é vacinar 90% das pessoas do público-alvo.

Quem deve tomar a vacina da gripe em 2020?

– Idosos;

– Trabalhadores da saúde;

– Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

– Caminhoneiros;

– Motoristas de transporte coletivo;

– Portuários;

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

– População privada de liberdade;

– Funcionários do sistema prisional e forças de segurança e salvamento;

– Pessoas com 55 anos a 59 anos de idade;

– Crianças de seis meses a 5 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

– Gestantes;

– Puérperas (até 45 dias após o parto);

– Professores das escolas públicas e privadas;

– Povos indígenas;

– Pessoas com deficiência.

A meta no Espírito Santo é vacinar 90% do público-alvo, totalizando 1.438.975 pessoas. As doses estarão disponíveis nas 493 salas de vacinação em todos os 78 municípios do Espírito Santo.

Entretanto, as pessoas do público-alvo que apresentarem qualquer sintoma respiratório não devem buscar a imunização neste momento, devendo ficar em casa, em isolamento, até os sintomas desaparecerem.

Calendário

– A partir de 23 de março: idosos (60 anos e mais) e trabalhadores da saúde;

– A partir de 16 de abril: membros das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

– A partir de 09 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; professores, Gestantes; Puérperas; Povos indígenas; Adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência.

– 09 de maio: Dia D de Mobilização Nacional