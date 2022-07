Seis mil alunos beneficiados com uniforme e material escolar em Anchieta, vídeo

today7 de julho de 2022 remove_red_eye66

Aproximadamente seis mil alunos serão beneficiados com o valor de R$ 250,00, de acordo com um levantamento da Secretaria de Educação. Desta forma, serão aproximadamente R$ 1,5 milhão circulando no comércio local

A Prefeitura de Anchieta iniciou esta semana a entrega dos tíquetes dos programas ‘Meu Uniforme e Material Escolar’. A iniciativa vai disponibilizar um auxílio financeiro para que as famílias possam adquirir uniforme e material escolar para alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação (SEME), cada aluno irá receber o valor de R$ 250,00 por meio de tíquetes. As famílias poderão escolher quais os itens querem adquirir, dentro dos materiais elencados pela secretaria e nas empresas credenciadas do município. A prestação de contas do recurso será validada pela unidade escolar onde o aluno está matriculado.

As famílias poderão adquirir uniformes (camiseta, camiseta sem manga, bermuda e short saia), tênis e material escolar (caderno, lápis, canetas, cola, borracha, lápis de cor, giz de cera, corretivo, tesoura, canetinha, caneta marca texto, régua, estojo, agenda, etc).

O prefeito Fabrício Petri acredita que a iniciativa irá fomentar a economia local e ajudar na renda das famílias. “Teremos mais recursos circulando em nosso comércio e ainda irá ajudar a minimizar os gastos das famílias que têm alunos em idade escolar”, disse.

“Ao escolher dar o auxílio, aí invés dos itens, o município evita o desperdício – poderia comprar algo que o aluno não iria utilizar -, movimenta a economia local, fomenta o empreendedorismo e dá poder de escolha às famílias. Além disso, o programa busca auxiliar o combate à evasão e abandono escolar, dando condições para que o aluno se mantenha na escola”, defende o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

Aproximadamente seis mil alunos serão beneficiados com o valor de R$ 250,00, de acordo com um levantamento da Secretaria de Educação. Desta forma, serão aproximadamente R$ 1,5 milhão circulando no comércio local, já que uma das regras é utilizar a compra no comércio do município credenciado pela prefeitura, por meio da Sala do Empreendedor.