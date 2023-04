Série Original ‘A Troca’ estreia no Looke nesta quinta-feira (06)

today6 de abril de 2023 remove_red_eye35

O Looke, plataforma de filmes e séries, divulga os destaques que ficam disponíveis para os assinantes na quinta-feira, 6 de abril. Entre as novidades estão a série original “A Troca“, o título exclusivo “Bender – O Início“, além dos recomendados “O Garoto Perdido“, “Um Casamento Muito Louco 2“, “Amor sem Limites” e “Inimigo Invisível“. Além destes, estreia o documentário nacional “Desaparecidos” e a animação infantil “As Pererecas Sapecas e Sua Turma“.

A Troca – 1ª Temporada (Kukacky aka The Swap) | Comédia, Drama

Sinopse: drama familiar repleto de surpresas sobre a história de duas famílias que tem suas vidas mudadas para sempre ao descobrirem que os seus filhos de 6 anos de idade foram trocados no nascimento.

Direção: Biser A. Arichtev.

Elenco: Marek Adamczyk, Marta Dancingerová, Viktor Sekanina, Theo Schaefer, Sabina Remundová, Theo Schaefer.

Lançamento Exclusivo Looke

Bender – O Início (Bender: Nachalo aka Ostap Bender – The Beginning) | Ação

Sinopse: em 1919, o destino promove o encontro do jovem idealista Osip e do vigarista turco Ibrahim Bender. Ambos estão em busca de uma relíquia real, uma joia preciosa que bandidos locais e oficiais também querem obter. Osip aprende com Bender como bajular, enganar, chantagear e brigar. E se apaixona pela garota mais linda da cidade. E, ao que parece, não só por ela, mas também por uma bela estrangeira. Nasce aí o lendário Ostap Bender-Zadunaisky.

Direção: Igor Zaytsev.

Elenco: Sergey Bezrukov, Aram Vardevanyan, Nikita Kologrivyy.

Recomendados

O Garoto Perdido (Found) | Drama

Sinopse: Finch é um adolescente criado nas montanhas dos Apalaches, em um local afastado da sociedade e quase sem tecnologia. Depois de uma tragédia, ele acaba abandonado, sozinho e vagando pela cidade, em um mundo moderno que ele nunca conheceu. Quando Finch é acolhido e passa a morar com uma família problemática, ele começa a aprender mais sobre a vida e sobre ele mesmo.

Direção: David Alford.

Elenco: Joseph Stam (Um Chamado de Esperança), Wendy Mitchell Piper (Um Chamado de Esperança) e Ryan Henderson (Encontrando um Propósito).

Um Casamento Muito Louco 2 (Kiss Them All 2) | Comédia

Sinopse: para se livrar das dívidas, o padrasto de Natasha, Boris Ivanovich, decide forjar a própria morte. Tudo corria conforme o plano, até a chegada de um antigo companheiro de Boris do exército.

Direção: Zhora Kryzhovnikov.

Elenco: Yuliya Aleksandrova, Egor Koreshkov, Yan Tsapnik.

Amor Sem Limites (Heavy) | Suspense, Romance

Sinopse: o sofisticado traficante de drogas Sev e sua sensual namorada Maddie levam uma vida sem limites. De festas loucas a aventuras movidas a drogas, a vida é boa para o casal até que um amigo de infância aparece do nada e pede ajuda. Esse evento desencadeia uma sequência de acontecimentos irreversíveis que colocam o amor deles e suas vidas em risco.

Direção: Jouri Smit.

Elenco: Daniel Zovatto (Station 11), Sophie Turner (Game of Thrones), Darrell Britt-Gibson (Judas e o Messias Negro).

Inimigo Invisível (Recon) | Ação

Sinopse: o fim da Segunda Guerra Mundial está próximo. Quatro soldados americanos ainda estão em choque com a execução de uma mulher suspeita de ter escondido um alemão em sua carroça. Eles são enviados em uma missão de reconhecimento nas montanhas para rastrear os últimos combatentes. Guiados por um partidário local de lealdade questionável, a patrulha é alvo de um atirador invisível.

Direção: Robert David Port.

Elenco: Alexander Ludwig (Jogos Vorazes), RJ Fetherstonhaugh (Estação 19), Mitch Ainley (Timeless: Guardiões da História).

Série

Desaparecidos – 1ª Temporada | Documentário

Sinopse: desaparecidos é uma série documental sobre casos de pessoas que simplesmente desapareceram sem deixar pistas. A série contém entrevistas e comentários de policiais, investigadores, amigos e parentes dos desparecidos, utilizando também de dramatização para narrar melhor essas histórias. Alguns casos são resolvidos, enquanto outros permanecem sem solução por anos, e alguns podem até revelar finais trágicos e surpreendentes. A série também enfoca a luta dos familiares, que nunca perdem a esperança de encontrar seus entes queridos.

Direção: Anderson Jesus.

Com: Viviane Fernandez, Alan Andreto e Alexandre de Paiva.

Infantil

As Pererecas Sapecas e Sua Turma | Animação

Sinopse: um dos maiores sucessos da Internet, com mais de 25 milhões de acessos no You Tube, As Pererecas Sapecas ficaram tão famosas que seus criadores Paulo Zola e Francis Monteiro resolveram juntar a turma do brejo. São 15 clipes musicais de puro encantamento para o universo infantil, resgatando temas ligados à Natureza e seus bichinhos, tais como A Formiguinha e o Elefante, Jô Aninha, A Vaca Foi Pro Brejo e tantas outras. As crianças vão se divertir!

Direção: Francis Monteiro e Paulo Zola.