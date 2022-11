SERRA: adolescentes que trabalhavam em feira livre vão atuar como menor aprendiz

today4 de novembro de 2022 remove_red_eye23

Adolescentes que foram abordados e identificados trabalhando na feira livre da Serra Sede estão ganhando um novo direcionamento e oportunidade na vida.

Nesta semana, na última segunda-feira (31), quatro menores assinaram contrato com empresas que atuam no município e vão começar a atuar como menores aprendizes.

Um deles é um garoto de 14 anos, que trabalhou por dois anos ao lado da mãe em uma barraca na feira livre. Outro adolescente, de 15 anos, atuava fazendo frete na feira por oito meses.

Já duas meninas de 15 anos também vão começar a atuar como Menor Aprendiz. Uma delas trabalhava de frete e prestava serviços nas barracas. A outra tinha atividade em lanchonete.

A ação de combate ao trabalho infanto-juvenil, que identificou esses e outros menores, aconteceu em julho e fez parte do Projeto Feira Livre de Trabalho Infantil. Foi realizada pela Secretaria de Assistência Social da Serra (Semas) em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho.

Contou com a participação de várias instituições, como: Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) da Serra, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Serra-Sede e Creas de Laranjeiras, Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Instituto Gênesis, Instituto Formar, Coep, Cesam-ES, IBDH, Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho.

Assistência, saúde e educação

Cerca de 20 crianças e adolescentes foram identificados atuando no local, sendo que a maior parte fazia serviço de frete e vendas nas barracas.

A equipe de abordagem da Semas fez o cadastro de todos para inclusão em políticas públicas e assistenciais, principalmente para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município, serviços de saúde, retorno à escola e programas ligados à educação.

Já os adolescentes acima de 14 anos, além dos serviços mencionados acima, foram direcionados para os Programas de Aprendizagem e estágio em empresas localizadas na Serra, como supermercados e empresas de transporte, após a prefeitura auxiliar na confecção de documentos pessoais.

“Nesse momento são quatro adolescentes que começarão a atuar como Menor Aprendiz, mas já há outros que em breve estarão nessa situação. É um trabalho árduo que a prefeitura faz de forma muito ampliada e integrada, porque envolve outras secretarias, atendimento às famílias, entendimento das necessidades e conscientização de toda a sociedade a respeito dessa prática irregular ainda tão presente nos nossos dias”, afirmou a secretária de Assistência Social da Serra, Cláudia Silva.

Importante destacar que a Semas possui o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e integra o Fórum Metropolitano Contra o Trabalho Infantil (FAEPETI), onde atua de forma articulada com os demais municípios metropolitanos contra essa realidade.