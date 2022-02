Serra amplia serviço de atenção às pessoas em situação de violência sexual

O caminhar da Prefeitura da Serra rumo à excelência na atenção à saúde passa pela ampliação do Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV). A partir de sábado (19), às 7 horas, o serviço passa a ser 24 horas, realizado nos ambulatórios localizados no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil Maria da Glória Merçon Vieira Cardoso, em Colina de Laranjeiras.

Trata-se de um serviço de saúde de média e alta complexidade, que se constitui como referência para acompanhamento de pessoas em situação de violência sexual em todos os ciclos de vida e gênero, que necessitem de atendimento interdisciplinar, especializado em saúde.

Fazem parte da equipe do SASV médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e psicólogo. O atendimento é porta aberta, ou seja, a vítima terá acesso ao serviço a qualquer tempo, com acolhimento imediato, para dar início aos cuidados.



“Para atender à demanda municipal, vamos sair de um atendimento que era realizado de segunda a sexta, até 17 horas, para um ambulatório 24 horas. No SASV, o paciente será acolhido, tratado e acompanhado”, salienta a secretária de Saúde da Serra, Bernadete Coelho.



Pacientes

Neste momento, 92 pacientes são acompanhados pelo Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, no município.



Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual – SASV

End: Hospital Municipal Materno Infantil Maria da Glória Merçon Vieira Cardoso – Rua Adaucto Morais da Silva, Civit II, Serra/ES

Telefone: (27) 9 9504-5099

Email: [email protected]

Horário de funcionamento: 24h



foto Deborah Hemerly/Secom-PMS