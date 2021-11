Serra amplia serviço de ultrassonografia com lançamento de mais um equipamento de saúde

Atenta à demanda dos munícipes, a Prefeitura da Serra amplia o serviço de ultrassonografia, com o lançamento de mais um equipamento de saúde: o novo Centro de Ultrassonografia para Mulheres. Ele já está em plena atividade, funcionando de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, na Maternidade de Carapina, em Jardim Limoeiro.

O acesso é via Regulação de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde, através da Unidade de Saúde. No caso da ultrassonografia obstétrica, o exame de imagem é marcado pela Unidade de Saúde, logo o atendimento médico.

A Saúde da Serra salienta que, com o novo Centro de Ultrassonografia, a capacidade instalada passa a ser de 5 mil por mês. É uma vitória da população, já que a prefeitura da Serra começou o ano de 2021 disponibilizando 600 ultrassonografias.

A secretária de Saúde da Serra, Bernadete Coelho, enfatizou a importância desse serviço. “Antes, o município tinha um aparelho que atendia prioritariamente a Maternidade de Carapina e, excepcionalmente, as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs). Nós estamos agora ampliando o número de aparelhos, agora, o município terá dois aparelhos; além da ampliação no número de profissionais ultrassonografistas; e, com isso, ampliando a oferta do exame para além da Maternidade, UPAs, para alcançar a rede básica de saúde. O público-alvo é, principalmente, as gestantes do município, com a oferta de exame de imagem para o pré-natal. Mas atenderemos, também, alguns casos de urgência que incluam homens, inclusive”, afirmou.