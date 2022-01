SERRA | Assistência Social fecha o ano com mais de 25 mil famílias atendidas no CadÚnico

today8 de janeiro de 2022 remove_red_eye48

A Secretaria de Assistência Social da Serra vem trabalhando para reduzir as demandas reprimidas nos serviços socioassistenciais. Prova disso, foram os inúmeros plantões para atender aos munícipes que mais precisam da assistência nesse período pandêmico.

Desde quando assumiu a Prefeitura da Serra, o prefeito Sérgio Vidigal fez várias intervenções na estrutura dos equipamentos que prestam serviço na Assistência Social, como o cartão Serra Social, a reforma do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Laranjeiras e o anúncio da reforma de todos os CRAS da Serra. Além disso, a secretária da Assistência Social, Cláudia Silva, desde quando assumiu, montou equipes para realização do Plantão CadÚnico para cadastramento e atualização do Cadastro Único – CadÚnico. A medida beneficiou mais de 25 mil famílias que, com o cadastro desatualizado, estavam impedidas de receber benefícios sociais, indispensáveis para a sobrevivência.

Cadastro Único – CadÚnico

O Cadastro Único é um banco de dados que está relacionado ao Governo Federal – CadÚnico. Esse instrumento de coleta de informações a nível federal tem como objetivo identificar todas as famílias de baixa renda para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. É destinado a todas as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou renda mensal total de até três salários mínimos.



Em 2021, a gestão do Cadastro Único passou por inúmeros desafios frente à grande demanda apresentada pela população do município. Nesse período, foram montadas estratégias, visando mitigar os efeitos gerados pela pandemia da Covid-19, como:

· Ampliação de 24 para 47 entrevistadores. Com essa ampliação, foi possível incrementar os atendimentos dos CRAS e na central do Cadastro Único, totalizando 23.038 atendimentos;



· Ampliação, de uma para cinco, as linhas telefônicas para agendamento;



· Implantação do agendamento on-line;



· Redirecionamento do atendimento para os nove CRAS;



· Realização de plantões aos sábados;



· Realização de plantões nos bairros durante a semana;



· Foram realizados de janeiro a dezembro (até 17/12) 29. 540 agendamentos.



As estruturas dos plantões foram montadas a fim de ampliar o acesso da população, principalmente para atualizações dos cadastros, com 2.939 munícipes atendidos.



No total, com os atendimentos dos CRAS, Central e Plantões foram contabilizados 25.977 munícipes. Atualmente (12/12/2021) a base de dados do CadÚnico possui cerca de 59.208 famílias cadastradas.



Cartão Renda Cidadã – Serra Social

Na Assistência Social, uma das ações mais importantes foi a criação do cartão Serra Social, que veio em forma de um auxílio no valor de R$ 1.848 distribuídos em 12 parcelas de R$ 154 para as famílias que se encontram em pobreza extrema e situação de vulnerabilidade social no município. Para este benefício, a prefeitura destinou um investimento de mais de R$ 7 milhões.



Equipamentos da Assistência

O município da Serra atende, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 4.096 usuários. Destes, 2.846 são crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, 540 jovens e adultos de 18 a 59 anos, e cerca de 1.040 pessoas acima de 60 anos.



O serviço é executado em cinco Centros de Convivência de Idosos, nove CRAS, por 10 Organizações da Sociedade Civil (OSC) parceiras, por meio de termo de colaboração.



CRAS e CREAS

Ao todo, o município de Serra tem nove Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) e dois Centros Especializados de Assistência Social (CREAS) que estão, estrategicamente, localizados em áreas/territórios de risco social. Há poucos dias, em 22 de dezembro de 2021, o CRAS de Laranjeiras passou por uma grande reforma, com troca de telhado, estrutura de rede elétrica e pintura interna e externa. A revitalização, com investimento de mais de R$ 600 mil, foi um compromisso assumido pela gestão e, na ocasião, o prefeito anunciou a revitalização de todos os equipamentos da Assistência – CRAS e CREAS.



Casas Lares

O serviço oferece atendimento a adultos acima de 18 anos com transtorno mental em situação de rua, que se encontram com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e com pouca ou nenhuma possibilidade de reinserção familiar.



São duas Casas, uma feminina e outra masculina, com 10 acolhidos em cada.



Ao longo do ano de 2021, foram realizadas atividades de recreação, oficinas afetivas, campeonatos diversos, oficinas de leitura e poesias, piquenique, dia de beleza, dia da vacinação, atendimentos psicossociais e atividades pedagógicas, entre outras atividades.



Centro Pop – Abordagem Social – Abrigos

O Centro Pop, o Serviço de Abordagem Social e os Abrigos são equipamentos voltados para o atendimento à população em situação de rua da Serra. Os números a seguir mostram um recorte de janeiro a outubro de 2021.



Neste período, foram acolhidos/cadastrados um total de 151 usuários e realizados 200 acolhimentos. Entende-se acolhidos como pessoas distintas que acessaram o serviço e acolhimentos como recebimentos de usuários encaminhados pelos serviços da rede socioassistencial.



Dos 151 acolhidos, 59 foram encaminhados pelo Centro POP, 44 pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e 48 chegaram por transferências entre os outros acolhimentos da rede Pop Rua, Abrigo Arco Íris e Abrigo Noturno de Jardim Tropical.



Quanto à faixa etária dos usuários que acessaram o serviço; 70 têm entre 18 e 39 anos, 58 têm entre 40 e 59 anos e 23 têm idades acima dos 60 anos. No que se refere ao sexo biológico, foi possível vislumbrar o que já ilustravam as pesquisas de 2007 (Nacional) e 2017 (Estadual): o público atendido pelos serviços Pop Rua é majoritariamente masculino.



No período em questão, foram acolhidos 114 homens e 37 mulheres. Quanto à orientação sexual, dos 151 usuários acolhidos; 114 se declararam heterossexuais, quatro homossexuais, nove bissexuais e cinco pessoas trans, além dos 19 que não declararam nada. Com relação à etnia, raça e cor: duas pessoas se declaram amarelas, 18 brancas, cinco indígenas, 73 pardas e 35 pretas, além das 18 que não declararam nada.



No tocante ao perfil dos usuários acolhidos no período, 89 eram munícipes da Serra e 36 migrantes; 26 não declararam ou não foi possível verificar tal informação.



Centro de Convivência da Pessoa Idosa – CCI

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.



Por meio deste serviço em 2021, os usuários tiveram acesso a oficinas de esporte, artes, atividade física, entre outras, tudo de acordo com as orientações da vigilância sanitária. Estas atividades contribuem para o fortalecimento das relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.



Também neste ano foi realizada, pela primeira vez, a Comemoração do Dia Municipal do Idoso, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Porto Canoa, com a presença de diversos grupos de idosos do município.