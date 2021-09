SERRA | Cerca de 100 pessoas poderão ter desconto em dívida com financeira

Ainda há tempo de se inscrever para a semana de renegociação de dívidas com a Dacasa Financeira, iniciativa que será promovida pelo Procon Serra entre os dias 13 e 17 de setembro.

Os descontos podem chegar a 100% sobre a taxa de atraso, renegociando a dívida com entrada e mais nove parcelas com juros simples de 1% ao mês.

Como tem acontecido com os outros serviços prestados pelo Procon/Serra, o atendimento será feito mediante agendamento prévio pela internet, através da página http://agendamento.serra.es.gov.br/. Lá, o interessado deve escolher o campo “Renegociação Dacasa Financeira”.

Por ser uma ação destinada a moradores da Serra, é preciso levar o comprovante de residência no dia agendado. As negociações serão feitas nas instalações do Procon, das 8h15 às 16h15, de forma individualizada em cada uma das sete salas disponíveis, a fim de evitar aglomerações. É importante destacar a obrigatoriedade do uso da máscara.

A previsão é que em cada sala sejam realizados nove atendimentos ao longo do dia, o que significa condições de atender a 315 pessoas durante a semana, que faz parte das atividades em comemoração ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor, celebrado no dia 11 de setembro. O Procon Serra fica no Pró-cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para o telefone (27) 3252-7243.