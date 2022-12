SERRA | Denúncias sobre feiras, mercados e táxi estão disponíveis no aplicativo COLAB

1 de dezembro de 2022

Já estão disponíveis no aplicativo Colab dois novos serviços: irregularidade em feira, mercados e serviço de táxi. O cidadão pode enviar reclamações acerca desses temas para a prefeitura, que receberá as solicitações de maneira ágil e dará uma resposta em curto prazo.

As denúncias são anônimas e somente o próprio denunciante poderá ver atualizações sobre seus pedidos.

No caso de irregularidades em feiras e mercados, reclamações como locais que funcionam sem autorização, alimentos estragados, falta de higiene na manipulação dos produtos, dentre outras situações, podem ser apontadas pelo Colab.

Já com relação ao serviço de táxi, o reclamante pode falar de situações como cobrança de valores não especificados no taxímetro ou o não funcionamento do equipamento, situação do veículo, recusa de “corrida”, direção perigosa, além de outras que julgar pertinentes.

Atualmente são disponibilizadas no Colab 16 opções de acesso para o morador entre solicitações, denúncias e até colaboração no cadastro das árvores da cidade. O Colab já possui mais de 2,5 mil usuários e já foram tratadas cerca de 2,2 mil solicitações.

Como baixar e usar

Para acessar, basta baixar o Colab em sua loja de aplicativos ou em colab.re. O passo seguinte é fazer um breve cadastro e selecionar o assunto que deseja fazer sua solicitação ou denúncia. O solicitante pode acompanhar o andamento com notificações tanto e-mail, quanto pelo próprio aplicativo.

O secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Pedro Trindade, afirma que a prefeitura vem ampliando o rol de serviços disponíveis no Colab porque entende que esse serviço facilita o acesso do cidadão e melhora a gestão das ações.

“Isso também possibilita um atendimento mais rápido às solicitações dos munícipes. É importante que as pessoas priorizem a utilização do Colab”, comenta Pedro.