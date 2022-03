SERRA | Deputado defende que Pavilhão de Carapina vire Centro de Convenções do ES

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) propôs ao governo do Estado a construção do Centro de Convenções do Espírito Santo onde hoje funciona a Arena Multiuso (Pavilhão de Carapina), na Serra.

A proposta foi apresentada na última quarta-feira (23), durante a audiência pública on-line realizada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) para concessão da Arena Multiuso à iniciativa privada. Na sexta (25), as empresas interessadas entregaram a documentação para a licitação.

A ideia do governo é licitar, por 30 anos, o espaço do Pavilhão de Carapina, uma área de 108 mil metros quadrados, com três pavilhões (um deles climatizado) e um estacionamento para 1.600 veículos. O local é o principal centro de eventos do Estado e um dos maiores do País.

A licitação tem a finalidade de modernização, exploração, gestão, planejamento, operação, manutenção e promoção do espaço, e o governo quer atrair investidores para realização de feiras, exposições, congressos, seminários e shows, alavancando o turismo local, que já ocupa 7,9% da economia capixaba.

Mas Bruno Lamas tem pretensões ainda maiores. Ele fez uma indicação e defende que no local seja construído o Centro de Convenções do Espírito Santo.

Para justificar o seu pedido, o parlamentar lembra que o município contribui hoje com 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, com diversas oportunidades de negócios e com um grande potencial de crescimento econômico.

Segundo ele, a construção do Centro de Convenções é uma reivindicação antiga do município, principalmente das pessoas ligadas ao turismo, especificamente da área de eventos e negócios.

“O turismo tem grande importância na economia de uma cidade e é um setor que, se tiver investimento, tem potencial para colaborar com a geração de empregos”, frisou o deputado.

Ainda no evento on-line da Setur, Bruno – que é presidente da Frente Parlamentar do Público-Privado no Legislativo estadual –, anunciou que realizará uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o assunto.

“Qual é o meu objetivo? Dar mais transparência e oportunidade para que as pessoas possam contribuir sobre o melhor uso do local”, justificou.