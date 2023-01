Serra é a melhor cidade do estado para investir, diz estudo

A Serra alcançou mais uma conquista que a coloca como o principal motor do desenvolvimento no estado. O município é o líder entre as cidades do Espírito Santo no índice que avalia o ambiente de negócios em todo o país.

A Serra obteve nota 540,5, número que está 17% acima da média regional (462,2) e 14% acima da média nacional (473,9), colocando o município na 21ª colocação no país.

A avaliação é do Ministério da Economia, que divulgou o Índice de Concorrência dos Municípios (ICM) referente ao ano de 2022. O estudo acompanha anualmente a qualidade regulatória e concorrencial dos municípios, sendo um instrumento de atração de investimentos estrangeiros e promoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da economia.

O índice contempla todas as capitais e municípios com mais de 250 mil habitantes. Há espaço também para cidades que se voluntariaram para participar da fase piloto do índice, a partir da chamada pública realizada em 2021.

Junto com a Serra, os representantes do Espírito Santo foram Cariacica, Colatina, Vila Velha e Vitória. No total foram 119 municípios brasileiros, dos quais 61 são da região sudeste.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Planejamento Estratégico, Luiz Fernando de Mello Leitão, comemora a posição da Serra e destaca outros resultados positivos conquistados recentemente pelo município. “A Serra tem a maior população, o maior PIB, o maior volume de investimentos privados e o maior crescimento no Indicador de Ambiente de Negócios da FINDES, agora também tem o melhor ambiente de negócios de acordo com a avaliação do Ministério da Economia”, afirma o secretário.

De acordo com o secretário, a posição da Serra no ICM é resultado do trabalho integrado promovido pela administração municipal para promover a economia, o empreendedorismo e a ambiência de negócios. “Os frutos desse trabalho podem ser vistos tanto na chegada de novas empresas na Serra, quanto nos números referentes aos pequenos empreendedores no ano passado, quando fechamos com 9.549 atendimentos no Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa (CIAMPE) e quase R$ 2,3 milhões em empréstimos pelo Nossocrédito”.