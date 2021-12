SERRA | Ensino em tempo integral para duas mil crianças em 2022

O ano letivo de 2022 na Serra será de conquistas para as famílias de duas mil crianças. É que elas serão contempladas com vagas de ensino em tempo integral. Atualmente, o município da Serra conta com uma unidade nessa modalidade de ensino, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Eulália Falquetto Gusmann, no bairro Vila Nova de Colares.

No próximo ano, mais duas EMEFs e dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ofertarão o ensino em tempo integral. As unidades são as seguintes:

– EMEF João Paulo II – Bairro Jardim Carapina;

– EMEF Pastor Oliveira de Araújo – Bairro Divinópolis;

– CMEI Geralda Carvalho Patrocínio – Bairro Planalto Serrano – Bloco C;

– CMEI Colina da Serra – Bairro Colina da Serra (nova unidade em fase de conclusão).

Quatro refeições

No ensino em tempo integral da Serra, crianças e adolescentes entram na unidade às 07 horas e saem às 16 horas. Nesse período os estudantes fazem quatro refeições, sendo o desjejum, lanche da manhã, almoço e lanche da tarde/jantar.



Além das disciplinas convencionais como matemática, língua portuguesa, geografia, educação física, entre outras, os matriculados nas unidades de tempo integral têm acesso ao conteúdo eletivo e de protagonismo, além de estudo orientado, pensamento científico e projeto de vida de acordo com a faixa etária. Tudo isso de forma totalmente integrada, para garantir melhor aproveitamento de todo conteúdo.



Valores e conhecimento

Dentro do contraturno, crianças e adolescentes aprendem e compartilham experiências em culinária, artes, autorretrato, criação de livro, exercício de liderança – com eleição do líder de turma, hora do faz de conta, brincadeiras populares, roda de conversa, oficinas criativas, hora do cuidar e muito mais.



