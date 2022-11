Serra foi o município capixaba que mais gerou empregos no último mês

A Serra foi o município que mais gerou empregos no Espírito Santo durante o mês de setembro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O saldo entre admissões e demissões foi de 2.206, quase 90% a mais que o segundo município, cujo saldo foi de 1.167 vagas. No acumulado do ano, a Serra está em segundo entre os 78 municípios do Espírito Santo, com 11.109 vagas.

O economista e secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo da Serra, Miguel Porcaro, analisa que a posição da Serra entre os municípios líderes na geração de emprego é sustentável e com viés de subida.

“Na geração de empregos mês a mês, a Serra esteve por três vezes na primeira colocação, posição que divide com Vitória entre os municípios que mais geraram emprego a cada mês. Quando se analisa o acumulado no ano, percebe-se que a diferença da Serra para o município que está em primeiro diminui mês a mês. Caiu de 25,31% em agosto para 14,8% em setembro”, explica.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Planejamento Estratégico da Serra, Luiz Fernando Castro de Mello Leitão, destaca os fatores encontrados na Serra que favorecem a geração de empregos.

“Há alguns anos a economia do município é diversificada e robusta. Para aumentar este potencial, a gestão da Prefeitura da Serra tem promovido ações de desburocratização e de atração de investimentos para o município ampliar e qualificar a geração de emprego”, ressalta o secretário.