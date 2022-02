SERRA | Hospital Municipal Materno Infantil será aberto a partir do dia 16

A Prefeitura da Serra informou que o Hospital Municipal Materno Infantil será inaugurado no próximo dia 16 de fevereiro.

A abertura, prevista inicialmente para o dia 07, foi adiada devido ao atraso na entrega de equipamentos necessários ao pleno funcionamento da maternidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital foi retomado pelo município para oferecer o que há de melhor às gestantes e crianças, por isso a necessidade de ser aberto sem qualquer pendência.



Estrutura

O Hospital Municipal Materno Infantil, que fica no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, terá a capacidade de atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês, dando mais dignidade e segurança às mães serranas. A unidade, que possui três pavimentos, conta com 60 leitos obstétricos; 10 Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO); cinco Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (UCINCA), ou leito-canguru; além de oito quartos Pré-Parto, Pós-Parto e Puerpério (PPP).



O hospital também vai ser referência no atendimento 24 horas, por equipe multidisciplinar, para pessoas que tenham sofrido violência sexual. Além de oferecer serviço de maternidade de risco habitual, alto risco, cirurgia ginecológica.



Mais de 300 profissionais trabalharam na construção do Hospital Materno Infantil, cuja área é equivalente ao tamanho de dois campos e meio de futebol. São aproximadamente 16 mil metros quadrados de área construída. A estrutura é composta por três pavimentos distribuídos em assistência materno-infantil e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.



O hospital também conta com centros cirúrgico e de diagnóstico, salas de raio X, laboratórios e um auditório onde posteriormente serão realizados eventos e palestras, no último pavimento. Para os funcionários, as áreas de serviço contam com refeitório, cozinha, vestiário e áreas de descanso e lazer.



A área externa também chama a atenção pela grandiosidade, e conta com duas guaritas de entrada (uma para o público em geral e outra restrita a funcionários). O estacionamento tem 131 vagas para o público, 141 para funcionários e oito vagas para serviço (utilitários e caminhões).



Pacientes e acompanhantes também vão poder aproveitar a área de vivência, com praças e solários, além de toda a urbanização e paisagismo com equipamentos modernos. Isso sem contar com a modernização voltada para sustentabilidade das instalações do Hospital Materno Infantil: uma cisterna vai captar água da chuva para ser usada na limpeza e nos jardins.